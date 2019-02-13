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Москва 24

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Культура

13 февраля, 21:20

Интерьеры "Дома на Трубе": витражи Врубеля, старые дымоходы и Оливье

культура город weekend

Театр "Школа современной пьесы" вернулся в историческое здание на Трубной, которое пострадало во время пожара 2013 года и было тщательно отреставрировано.
Прогулялись по восстановленным интерьерам и расспросили о реставрации.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Александр Кожевников, автор проекта воссоздания здания:
"За основу реставрации мы взяли план конца XIX века, когда в здании располагался ресторан "Эрмитаж", построенный по проекту Дмитрия Чичагова и позже достроенный архитектором Иваном Бони. Восстанавливать театр после пожара начали в 2015 году. Главным архитектором была Наталья Карташова, а я занимался общими вопросами воссоздания.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Поскольку это была научная реставрация, материалы искали во всех известных архивах: исторических, архитектурных, РГАЛИ. В итоге удалось найти документы, по которым строилось здание, и поэтапные планы развития квартала на Трубной площади, который сейчас занимает здание театра.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Например, благодаря исследованиям мы установили изначальное цветовое решение интерьеров, теперь в одном из фойе театра показаны погодовые окрасы стен. При изучении несущих конструкций обнаружили керамические дымоходы – один из них можно увидеть в репетиционном зале через специальное отверстие. Кроме того, во время работ мы нашли много предметов утвари, в том числе меню ресторана "Оливье". Все они сохранены и переданы в музей театра.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В процессе реставрации мы воссоздали утраченную лепнину, а те элементы, которые восстановить уже нельзя, сохранили и выставили в витринах и на стенах на одной из лестниц. Фрески, которые находились когда-то на служебном входе и были в советские годы записаны масляной живописью, аккуратно раскрыли. Мы договорились о методике, которая позволяет показать именно аутентичные фрагменты живописи: те места, которые были утрачены в течение XX века, реставраторы тонкими линиями дорисовали, чтобы был понятен общий рисунок, но не терялось ощущение подлинности.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Реставрация – процесс длительный, поэтому часть элементов декора до сих пор восстанавливается. В частности, витражи, которые находились в зале "Зимний сад" – это стеклянный потолок, частично выполненный по эскизам Михаила Врубеля. Я надеюсь, через какое-то время мы сможем эти витражи показать – они будут находиться в потолочном пространстве под фонарем".

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