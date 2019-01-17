"Школа современной пьесы" возвращается в "Дом на Трубе". Там пел Шаляпин и готовил Оливье

25 января театр возвращается в особняк на Неглинной улице, в котором наконец-то закончили ремонт после пожара. Камбэк "Школа современной пьесы" отметит вечеринкой с театральными репризами. Сценой станет, как сейчас модно, все пространство: залы, фойе и кафедра. В марте здесь планируется премьера спектакля "На Трубе", который расскажет историю здания со всеми его легендами и байками. Обещают иммерсив: зритель будет ходить по дому и наблюдать за его жизнью с середины XIX века до революции. Худрук театра Иосиф Райхельгауз собирается проводить по свежеотремонтированному зданию экскурсии и вспоминать самые интересные истории. Попробуем его опередить.

Ресторан "Эрмитаж"

Дом 29/14 на Неглинном проспекте (сейчас уже улице) построили двести лет назад, и туда сразу въехал трактир "Афонькин кабак" с гостиницей и банями. Его эпоха, правда, было недолгой. В 1860-х обрусевший повар-француз Люсьен Оливье и супербогатый купец Яков Пегов решили на месте кабака создать первоклассный ресторан, позвали архитектора Чичагова и он перестроил дом под легендарный "Эрмитаж". Здесь все было с поправкой на французский антураж, о России напоминали только половые (современные официанты) в белых рубашках навыпуск, механический орган и приезжие помещики, которые спешили прокутить выкупные платежи за крестьян. Время для открытия "Эрмитаж" выбрал очень выгодное – наступил период после "освободительной" реформы 1861 года: карманы вельмож были набиты рублями.

Ресторан обожали не только за атмосферу шика и блеска, но и за кулинарный гений Оливье. Вообще, золотой век "Эрмитажа" приходится на конец XIX столетия: здесь пел Шаляпин, бывали Горький, Тургенев и Достоевский, подписывали контракт на издание собрания сочинений Чехов с Сувориным, а Чайковский сыграл свадьбу со студенткой Милюковой. Также в "Эрмитаже" регулярно отмечали Татьянин день студенты и профессура Московского университета. Причем ресторан готовился к этому празднику основательно. Как утверждает писатель Петр Иванов в книге "Студенты в Москве": "...из залы выносились растения, все, что есть дорогого, ценного, все, что только можно вынести. Фарфоровая посуда заменялась глиняной". А вместо коньяка из французских погребов подавали пиво да водку.

Но на рубеже веков "Эрмитаж" изменился, Владимир Гиляровский писал: "...стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы-коммерсанты… А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги". В 1883 умер сам Оливье, а в 1917 не стало его ресторана.

Байки и реальные факты

Банкет в ресторане "Эрмитаж". Ореховый зал, 1907 год. Фото: pastvu.com

По городской легенде, рассказанной Владимиром Гиляровским, совладельцев будущего "Эрмитажа" – Якова Пегова и Люсьена Оливье – свела дурная привычка: пристрастие к нюхательному табаку (он же бергамотный). Оба закупались им в одной палатке на Трубной площади, там и договорились начать общее дело.

В интернете (и не только) утверждают, будто "Эрмитаж" – родина любимого новогоднего блюда – салата оливье. Но Гиляровский в книге "Москва и москвичи" утверждает другое: "Считалось особым шиком, когда обеды (в особняках знатных дворян еще до появления ресторана. – Прим. ред.) готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом оливье, без которого обед не в обед и тайну которого не открывал" . Оказывается, блюдо было гастрономической фишкой Оливье задолго до "Эрмитажа".

. Оказывается, блюдо было гастрономической фишкой Оливье задолго до "Эрмитажа". В начале XX века здание ресторана немного переделали, пристроили к нему гостиницу, которая на самом деле была публичным домом. "На Трубной площади стоял фешенебельный, богатый ресторан "Эрмитаж"..., но сбоку, вдоль по бульвару, примыкал к ресторану двухэтажный домик, оборудованный, как гостиница, – коридоры, а по бокам – номера. В него был вход и с улицы, и со двора, и, кажется, из ресторана. Да и двор был вроде проходной, так что в номере можно было свидеться и с приличной дамой, надо было лишь заранее заказать комнату, а даме сказать ее номер. Паспортов не спрашивали", – рассказывал инженер Н. Щапов (из книги "Жизнь русского обывателя" Леонида Беловинского). Сюда приходили и со своими спутницами, гостиница работала как современный отель для влюбленных.



Антон Чехов из письма Суворину от 18 мая 1891 года Роман с дамой из порядочного круга – процедура длинная. Во-первых, нужна ночь, во-вторых, вы едете в "Эрмитаж", в-третьих, в "Эрмитаже" вам говорят, что свободных номеров нет, и вы едете искать другое пристанище.

Период безвременья

Ночные огни "Эрмитажа" погасли после Октябрьской революции. Вскоре здание заняла миссия Американской помощи голодающим (помогала России в ликвидации голода 1921–1923 годов), спустя год Моссовет открыл здесь Дом крестьянина с общежитием и кинотеатром "Труд" на 450 мест, но уже в 1941 году его упразднили. После Второй мировой войны сюда переехало издательство "Высшая школа".

Последние 30 лет дома на Неглинной

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В 1989 году здание снова стало местом силы для фанатов прекрасного – сюда въехал московский театр "Школа современной пьесы". Поначалу был всего лишь один зал на 380 мест, а в 1998-ом открыли еще и малую сцену – "Зимний сад" на 200 человек. Театр славился именами – здесь играли Армен Джигарханян, Ольга Яковлева, Лев Дуров, а спектакли ставили Сергей Юрский, Михаил Козаков, Станислав Говорухин.



Иосиф Райхельгауз худрук "Школы современной пьесы" Дом сохранил свои стены, фундамент, крышу – он единственный такой на Трубной! Кого здесь только не было: на сцену выходили Булат Окуджава, руководители партии и правительства. А мы не просто выходили, встречали здесь Новый год в неплохой компании: Гайдар, Чубайс, Филозов и Люба Полищук.

Все бы так и продолжалось, если бы не пожар 2013 года в театре. После чего "Школа современной пьесы" кочевала с одного адреса на другой. Все усугублялось еще и тем, что с восстановлением здания затягивали: ремонтные работы начались только в 2016-м. Но теперь театр возвращается в "Дом на Трубе" с юбилейным тридцатым сезоном.

Ксения Сергиенко