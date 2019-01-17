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Культура

17 января, 18:59

"Школа современной пьесы" возвращается в "Дом на Трубе". Там пел Шаляпин и готовил Оливье

культура театр weekend

25 января театр возвращается в особняк на Неглинной улице, в котором наконец-то закончили ремонт после пожара. Камбэк "Школа современной пьесы" отметит вечеринкой с театральными репризами. Сценой станет, как сейчас модно, все пространство: залы, фойе и кафедра. В марте здесь планируется премьера спектакля "На Трубе", который расскажет историю здания со всеми его легендами и байками. Обещают иммерсив: зритель будет ходить по дому и наблюдать за его жизнью с середины XIX века до революции. Худрук театра Иосиф Райхельгауз собирается проводить по свежеотремонтированному зданию экскурсии и вспоминать самые интересные истории. Попробуем его опередить.

Ресторан "Эрмитаж"

Фото: pastvu.com

Дом 29/14 на Неглинном проспекте (сейчас уже улице) построили двести лет назад, и туда сразу въехал трактир "Афонькин кабак" с гостиницей и банями. Его эпоха, правда, было недолгой. В 1860-х обрусевший повар-француз Люсьен Оливье и супербогатый купец Яков Пегов решили на месте кабака создать первоклассный ресторан, позвали архитектора Чичагова и он перестроил дом под легендарный "Эрмитаж". Здесь все было с поправкой на французский антураж, о России напоминали только половые (современные официанты) в белых рубашках навыпуск, механический орган и приезжие помещики, которые спешили прокутить выкупные платежи за крестьян. Время для открытия "Эрмитаж" выбрал очень выгодное – наступил период после "освободительной" реформы 1861 года: карманы вельмож были набиты рублями.

Ресторан обожали не только за атмосферу шика и блеска, но и за кулинарный гений Оливье. Вообще, золотой век "Эрмитажа" приходится на конец XIX столетия: здесь пел Шаляпин, бывали Горький, Тургенев и Достоевский, подписывали контракт на издание собрания сочинений Чехов с Сувориным, а Чайковский сыграл свадьбу со студенткой Милюковой. Также в "Эрмитаже" регулярно отмечали Татьянин день студенты и профессура Московского университета. Причем ресторан готовился к этому празднику основательно. Как утверждает писатель Петр Иванов в книге "Студенты в Москве": "...из залы выносились растения, все, что есть дорогого, ценного, все, что только можно вынести. Фарфоровая посуда заменялась глиняной". А вместо коньяка из французских погребов подавали пиво да водку.

Но на рубеже веков "Эрмитаж" изменился, Владимир Гиляровский писал: "...стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы-коммерсанты… А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги". В 1883 умер сам Оливье, а в 1917 не стало его ресторана.

Байки и реальные факты

Банкет в ресторане "Эрмитаж". Ореховый зал, 1907 год. Фото: pastvu.com

  • По городской легенде, рассказанной Владимиром Гиляровским, совладельцев будущего "Эрмитажа" – Якова Пегова и Люсьена Оливье – свела дурная привычка: пристрастие к нюхательному табаку (он же бергамотный). Оба закупались им в одной палатке на Трубной площади, там и договорились начать общее дело.
  • В интернете (и не только) утверждают, будто "Эрмитаж" – родина любимого новогоднего блюда – салата оливье. Но Гиляровский в книге "Москва и москвичи" утверждает другое: "Считалось особым шиком, когда обеды (в особняках знатных дворян еще до появления ресторана. – Прим. ред.) готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом оливье, без которого обед не в обед и тайну которого не открывал". Оказывается, блюдо было гастрономической фишкой Оливье задолго до "Эрмитажа".
  • В начале XX века здание ресторана немного переделали, пристроили к нему гостиницу, которая на самом деле была публичным домом.

    "На Трубной площади стоял фешенебельный, богатый ресторан "Эрмитаж"..., но сбоку, вдоль по бульвару, примыкал к ресторану двухэтажный домик, оборудованный, как гостиница, – коридоры, а по бокам – номера. В него был вход и с улицы, и со двора, и, кажется, из ресторана. Да и двор был вроде проходной, так что в номере можно было свидеться и с приличной дамой, надо было лишь заранее заказать комнату, а даме сказать ее номер. Паспортов не спрашивали", – рассказывал инженер Н. Щапов (из книги "Жизнь русского обывателя" Леонида Беловинского).

    Сюда приходили и со своими спутницами, гостиница работала как современный отель для влюбленных.

    Роман с дамой из порядочного круга – процедура длинная. Во-первых, нужна ночь, во-вторых, вы едете в "Эрмитаж", в-третьих, в "Эрмитаже" вам говорят, что свободных номеров нет, и вы едете искать другое пристанище.
    Антон Чехов
    из письма Суворину от 18 мая 1891 года


Период безвременья

Ночные огни "Эрмитажа" погасли после Октябрьской революции. Вскоре здание заняла миссия Американской помощи голодающим (помогала России в ликвидации голода 1921–1923 годов), спустя год Моссовет открыл здесь Дом крестьянина с общежитием и кинотеатром "Труд" на 450 мест, но уже в 1941 году его упразднили. После Второй мировой войны сюда переехало издательство "Высшая школа".

Последние 30 лет дома на Неглинной

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В 1989 году здание снова стало местом силы для фанатов прекрасного – сюда въехал московский театр "Школа современной пьесы". Поначалу был всего лишь один зал на 380 мест, а в 1998-ом открыли еще и малую сцену – "Зимний сад" на 200 человек. Театр славился именами – здесь играли Армен Джигарханян, Ольга Яковлева, Лев Дуров, а спектакли ставили Сергей Юрский, Михаил Козаков, Станислав Говорухин.

Дом сохранил свои стены, фундамент, крышу – он единственный такой на Трубной! Кого здесь только не было: на сцену выходили Булат Окуджава, руководители партии и правительства. А мы не просто выходили, встречали здесь Новый год в неплохой компании: Гайдар, Чубайс, Филозов и Люба Полищук.
Иосиф Райхельгауз
худрук "Школы современной пьесы"

Все бы так и продолжалось, если бы не пожар 2013 года в театре. После чего "Школа современной пьесы" кочевала с одного адреса на другой. Все усугублялось еще и тем, что с восстановлением здания затягивали: ремонтные работы начались только в 2016-м. Но теперь театр возвращается в "Дом на Трубе" с юбилейным тридцатым сезоном.

Ксения Сергиенко

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