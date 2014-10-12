"Смерть и чипсы", музей вымысла, Pompeya и мотофест: чем заняться в выходные

Премьера в "Практике", фестиваль науки, мотопарад, Pompeya и 12 часов в театре – редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события выходных.

Осенний мотофестиваль

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Погоду обещают неплохую, так что отправляйтесь на смотровую площадку на Воробьевых горах, где пройдет осенний мотофестиваль. В программе – выступления мотоспортсменов, выставка моделей мотоциклов и мотопарад.

Байкеры стартуют на проспекте Академика Сахарова, в 11:30 колонна начнет движение по Садовому кольцу до смотровой площадки на Воробьевых горах. Ожидается, что в заезде примут участие около двух тысяч мотоциклистов.

Где: Воробьевы горы, смотровая площадка



Когда: 13 октября, до 19:00

Концерт группы Pompeya

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская нью-вейв группа Pompeya успешно выпускает альбомы на американском лейбле No Shame. Дебютный сингл Chek в одночасье сделал этих москвичей популярными не только в родных широтах, но и в англоязычных странах. Сейчас они гастролируют по всему миру.

На столичном концерте вместе со старыми хитами будут исполнены песни из нового альбома Dreamers. Фирменной мелодичной грусти Pompeya хватит на каждого.

Где: Мумий Тролль Music Bar



Когда: 13 октября, 21:00

Выставка "Парижские вечера баронессы Эттинген"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В ГМИИ имени Пушкина проходит выставка "Парижские вечера баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера". Посетители смогут узнать о салоне легендарной баронессы Элен Эттинген – одной из ключевых точек на художественной карте Парижа начала XX века, месте встреч новаторов в искусстве – художников, литераторов, критиков и музыкантов.

Накал творческой энергии, постоянные яркие инициативы, нередко принимавшие форму романтических связей, сделали баронессу Эттинген и ее брата Сержа Фера одними из основных фигур творческой жизни того времени. В экспозиции представлены около 30 картин, до полусотни рисунков, уникальные архивные материалы, произведения прикладного искусства и дизайна.

Где: ГМИИ имени Пушкина



Когда: 25 сентября – 13 января

Всероссийский фестиваль NAUKA0+

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В выходные пройдет всероссийский фестиваль NAUKA0+. Ожидается, что он станет самым крупным и посещаемым научно-популярным мероприятием года в мире. Тема в этом году – наука будущего, наука планетарного уровня: "Мегасайнс: Россия в мире – Россия для мира".

На фестивале выступят самые прогрессивные и востребованные ученые и лекторы со всего мира – те, кто уже вошли в историю мировой науки и от кого сегодня зависит ее будущее. В программе – лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии, работа на научных и промышленных объектах, обычно закрытых для посетителей. В рамках NAUKA0+ состоится телемост с одним из наиболее известных MegaScience-проектов – ЦЕРН (CERN, Европейской организацией по ядерным исследованиям).

Когда: 12 – 14 октября



Площадки: по ссылке

Спектакль "Смерть и чипсы"

В театре "Практика" очередная премьера – спектакль "Смерть и чипсы" молодого режиссера Даниила Чащина по пьесе-инсценировке современного драматурга Юлии Поспеловой. Пьеса написана по мотивам рассказов Леонида Андреева "Молчание", "Тьма", "Бездна", "Весной", "В тумане", "Рассказ о Сергее Петровиче". Герой каждой из этих новелл – потенциальный самоубийца, подросток, запутавшийся в жизни и напряженно ищущий выход из этого тупика.

"Смерть и чипсы" – это попытка исследовать феномен добровольного ухода из жизни, привлекательности и неизбежности смерти.

Где: театр "Практика"



Когда: 13, 14 октября

Ночь ужасов

С 12 октября в "Люмьер-холле" на территории дизайн-завода Flacon два раза в неделю будут проходить киноночи в уникальном мультимедийном зале.

В эту субботу гостей пространства ожидает множество экранов по всем стенам, мягкие пуфики и... ночь ужасов. Подборка фильмов явно не для слабонервных. В программе – три мощных триллера: "Заклятие" (Джеймс Ван), "Шесть демонов Эмили Роуз" (Скотт Дерриксон) и "Ужас Амитивилля" (Эндрю Дуглас).

Где: "Люмьер-холл"



Когда: 13 октября, 23:30

Фильм-спектакль "Атласный башмачок"

В рамках фестиваля "Территория" пройдет показ фильма-спектакля "Атласный башмачок" французского драматурга Поля Клоделя. В основе пьесы – попытка ответить на вопрос о таинстве любви. Для достижения цели автор смешивает не только страны и эпохи, но и жанры: высокую расиновскую трагедию и грубый мольеровский фарс, как если бы трагедию играли посреди веселой, разнузданной карнавальной толпы. В предисловии к пьесе Клодье объяснял: "Порядок – удовольствие разума, но беспорядок – наслаждение воображения".

В 1987 году выдающийся театральный режиссер и педагог Антуан Витез, будучи художественным руководителем Национального театра Шайо, впервые поставил полную версию этой мистической драмы на сцене. Спектакль был единодушно признан грандиозным театральным событием и игрался на Авиньонском фестивале в Почетном дворе Папского дворца с 9 вечера до 9 утра. Съемки спектакля прошли в Национальном театре Бельгии в 1988 году.

Спустя 30 лет в Электротеатре "Станиславский" запись будет впервые показана в России. Спектакль, действительно, грандиозный. Продолжительность фильма – 12 часов с тремя антрактами.

Где: Электротеатр "Станиславский"



Когда: 14 октября, 11:30

"Музей вымысла I. Империя"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

Аргентинский театральный режиссер и художник Матиас Умпьеррес известен своими легендарными проектами, синтезирующими театр, изобразительное искусство и кино. Вместе со своим наставником, театральным режиссером Робером Лепажем, Умпьеррес создал видеоинсталляцию по мотивам шекспировского "Макбета". Действие перенесено в посттоталитарную Испанию 1990-х годов.

В проекте играют Робер Лепаж (который отвечает за реплики леди Макбет) и аргентинская актриса Анхела Молина. В рамках "Территории" Матиас Умпьеррес решил провести эксперимент: перенести спектакль в пространство галереи.

Где: МMOMA



Когда: 14 октября