"Монстры на каникулах", Дуэйн Джонсон на высоте и хоррор о русалках: что смотреть в кино

Новые "Монстры на каникулах", спасение многодетной матери и русалочий хоррор по-русски. Редакция портала Москва 24 – о фильмах, которые выйдут в прокат на этой неделе.

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Главная премьера недели – новая часть комедийного фэнтези о приключениях графа Дракулы и его друзей "Монстры на каникулах 3: Море зовет". В этот раз владельцу отеля для чудовищ предстоит самому взять отпуск и отдохнуть от работы, отправившись вместе со своей дочерью и друзьями в круиз на шикарном лайнере под названием "Монстр". Путешествие окажется полным опасностей – монстрам придется отстаивать право на жизнь в одном мире с людьми, а самому Дракуле – вывести на чистую воду загадочную капитаншу лайнера Эрику, в которую просто невозможно не влюбиться.



Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Захватывающий боевик "Небоскреб" выходит одновременно по всему миру. В главных ролях: Дуэйн Джонсон и Нив Кэмпбелл. Этот амбициозный проект с бюджетом 125 миллионов долларов – история бывшего агента ФБР Уилла Форда, работающего экспертом по безопасности строящихся небоскребов. Главному герою вверяют самый высокий и безопасный небоскреб в мире. Именно эта постройка и становится ловушкой для семьи Форда и одновременно самым главным заданием в его жизни. Спасение жены и двоих детей из пылающего небоскреба и поиски ответственных за пожар – работа, справиться с которой может, кажется, лишь Дуэйн Джонсон.



Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

"Талли" – фильм о материнстве без прикрас от режиссера и сценаристки "Джуно", уже успевшего с момента выхода стать современной классикой. Сюжетная канва истории о ежедневной работе многодетных матерей довольно проста: 40-летняя Марло (Шарлиз Терон) – мама троих детей, мучающаяся от послеродовой депрессии и забывшая, когда в последний раз радовалась жизни, получает в подарок от своего состоятельного брата ночную няню.

Новая Мэри Поппинс по имени Талли (Маккензи Дэвис из нового "Бегущего по лезвию" и "Марсианина") обещает Марло помочь справиться с горой обязанностей, а еще – помочь вспомнить, каково это – чувствовать себя кем-то еще, кроме любящей мамы, вся жизнь которой подчинена заботе о детях.



Видео: YouTube/iVideos

"Русалка. Озеро мертвых" – новый фильм Святослава Подгаевского, уже зарекомендовавшего себя в жанре хоррора фильмами "Пиковая дама: Черный обряд" и "Невеста". В основе "Русалки" – русский фольклор о девушках-утопленницах, зазывающих в свои сети и приносящих погибель молодым людям. История перенесена в современность: неожиданная встреча Ромы с русалкой на лесном озере приносит ему загадочную болезнь, от которой жизненные силы постепенно покидают молодого человека. Спасением Ромы предстоит заняться его невесте — именно она должна найти способ избавить своего возлюбленного от русалочьих чар и вернуть его к жизни.



Видео: YouTube/Central Partnership

"Большая афера в маленьком городе" – итальянская комедия о жизни городка, находящегося под угрозой исчезновения из-за безработицы. Единственный шанс для горожан спасти свой город – открыть новую фабрику, которая обеспечит жителей рабочими местами. Главное препятствие, встающее перед амбициозными горожанами – отсутствие среди населения врача, необходимого для аттестации фабрики. К счастью, проездом в городе оказывается эстетический хирург из Милана. Остается лишь заставить его остаться в этой глуши – и ради этого горожане готовы на все!



Видео: YouTube/YM Трейлеры

"Генезис 2.0" – новый проект Кристиана Фрая, швейцарского документалиста, имеющего в послужном списке номинацию на "Оскар". Фильм создавался в сотрудничестве с несколькими странами, сорежиссер картины – Максим Арбугаев. Это история охотников за бивнями мамонтов, которые обнаруживают в Арктике останки вымершего животного. Доставленные в лабораторию в Южной Корее, они попадают к специалисту по клонированию, который задается целью возродить мамонтов и совершить таким образом научную революцию, которая может полностью перевернуть мир и жизнь людей...



Видео: YouTube/Русский Репортаж

Лиза Минаева