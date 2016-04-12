Решение о музеефикации стены на Хохловской площади предоставят москвичам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В приложении "Активный гражданин" запущен опрос о необходимости музеефикации ценного фрагмента стены на Хохловской площади, передает Агентство "Москва".

Около 10 лет назад здесь был разрыт котлован, на месте которого собирались построить развлекательный центр с подземной парковкой. Однако планы по строительству пришлось отменить, так как археологи нашли фрагмент основания стены с порядка 64 метров в длину.

"Из-за перепадов температур, воздействия выхлопных газов и осадков кладка XVI века постепенно разрушается. Некоторые археологи предлагают законсервировать древние камни и засыпать их землей, чтобы сохранить уникальную находку для будущих поколений. Другие специалисты советуют произвести музеефикацию участка и открыть доступ к стене для всех желающих, как во многих европейских странах", – отметили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

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Чтобы определиться с наиболее предпочтительным методом сохранения стены, москвичам предложено несколько вариантов ответов:

"Я поддерживаю музеефикацию Хохловской площади и открытие доступа к стене для всех желающих";

"Считаю необходимым засыпать котлован, чтобы сохранить кладку";

"Затрудняюсь ответить"

"Это должны решать специалисты".

Где ведутся раскопки в Москве

Решение о способе сохранения находки будет принято в ближайшее время. Сейчас все раскопки завершены, фрагмент стены находится под пластиковым навесом – на данный момент он является единственной найденной частью стены Белого города.

Напомним, самую протяженную крепостную стену в России возвели в XVI веке по проекту зодчего Федора Коня. Во время гражданской войны 1610-1612 годов она имела выполняла оборонительную функцию и была ареной боевых схваток. К концу XVIII века крепость окончательно разобрали на кирпичи, а на месте кольца стен Белого города создали Бульварное кольцо.