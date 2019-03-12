Где съесть Москву: торт, салат и уха с московскими названиями

Городской салат – символ эпохи дефицита, тортик, который выбрали активные граждане, и другие блюда со словом "Москва" в названии.



﻿Салат "Московский"

Он же "Столичный". Это классический "Оливье", придуманный шефом московского ресторана "Эрмитаж" Люсьеном Оливье в начале 1860-х. Помимо картофеля, свежих огурцов и майонеза "Провансаль", в нем присутствовали жареный рябчик, раковые шейки, трюфель, каперсы и оливки. С каперсами, рябчиками, раковыми шейками и особенно трюфелями в Советском Союзе была напряженка, поэтому домохозяйки заменили отсутствующие ингредиенты тем, что можно было купить в магазинах: горошком, вареной морковкой, солеными огурцами и копченой колбасой. Салат, естественно, несложно приготовить в домашних условиях, а можно затарится им, например, в сети "Грабли" по 65 рублей за 130 граммов.

﻿Борщ по-московски

Фото: портал Москва 24/rozmarina

Когда-то борщ на мясокостном бульоне подавался только по большим праздникам, а по будням это был вегетарианский овощной суп, в который, впрочем, добавлялись кусочки сала. В качестве заправки – сметана – чем жирнее, тем лучше. Сегодня традиционный русский борщ готовится с говядиной, а украинский, как правило, – со свининой. А чтобы съесть борщ по-московски на наваристом говяжьем бульоне со свежей зеленью и хрустящими чесночными гренками, придется ехать в Останкино в таверну "Ягненок" (Ботаническая, 29, корпус 1). Цена порции – 285 рублей.

﻿Московская уха с расстегаем

В XII веке ухой называли любой суп – неважно из чего он был сварен. За рыбным супом это слово закрепилось только пятьсот лет спустя. Московская уха из ресторана "Матрешка" (Кутузовский проспект, 2/1, строение 6) названа так явно в честь богатых купеческих традиций города, а не потому что в Москве-реке водится осетр, лосось, щука, креветки и лук со сливками – из них сварен суп. Его украшают раковой головой, начиненной муссом из ракового масла, и подают с расстегаем из осетра, лосося, яиц и соуса бешамель. Просят за это 950 рублей.

﻿Осетрина по-московски

Шик первой свежести. Рыбу нужно вымачивать в специальном маринаде не меньше двух часов – получится вкусно и дорого. В ресторане "Яръ"﻿ (Ленинградский проспект, 32/2) – 2 200 рублей, а в "Dr. Живаго" (Моховая, 15/1) – 1 200 рублей. Без водки такую осетрину не прожуешь.

﻿Торт "Москва"

Официальный городской десерт последний десятилетки. Первые варианты торта, который мог бы стать символом столицы, представили на фестивале "Московская осень" в 2015 году. Из пяти видов пользователи платформы "Активный гражданин" могли выбрать лучший, причем не пробуя его, а только по описанию. Победил "Ореховый со сгущенкой"; в составе: четыре ореховых коржа (яичный белок (без муки!), сахар и 400 граммов дробленого фундука) и крем из фундука с вареной сгущенкой. Утвердили и цвет – красный оттенка кумач. "Москва" весом 1,8 килограмма от шеф-кондитера "Метрополя" (Театральный проезд, 2) обойдется в 2 250 рублей, а торт от комбината "Добрынинский" – 1 290 рублей (за 850 граммов).

﻿Конфеты "Москвичка"

Карамельная основа с ликерной начинкой с добавлением сгущенки и какао, покрытая шоколадной глазурью. В 2019 году этим ротфронтовским конфетам в красных фантиках исполняется 60 лет. Когда-то, покупая "Москвичку", развешенную в пакетах, нужно было обязательно нажать на конфетку пальцем – бабушки говорили: "Если мягкие, значит свежие". "Москвичка" всегда доступна в фирменном магазине "Рот Фронт" (2-й Новокузнецкий переулок, 13).