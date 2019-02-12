21 год спустя: Ефремов, Охлобыстин и "Дюма" в "Современнике"

Первая премьера в отремонтированном "Современнике" на Чистых прудах – спектакль "Дюма" Михаила Ефремова. После многолетнего перерыва он выступил в качестве режиссера, а Иван Охлобыстин, не писавший 21 год, вернулся в драматургию.

Атос – Александр Хованский, Констанция – Марина Лебедева, Портос – Олег Феоктистов. Фотография Сергея Петрова.

Действие происходит в провинциальном театре, где одни и те же артисты последние 30 лет играют "Трех мушкетеров". Но однажды "сыгранный" состав меняется – на роль Д’ Артаньяна вводят спонсора, владельца местной сети аптек. Слово авторам и критику.

Михаил Ефремов, режиссер:

"Я давно не работал режиссером. И мне было очень интересно с ребятами из "Современника", с которыми мы давно знакомы. Мы работали пять месяцев практически ежедневно, и нам все равно не хватило немного времени, но я думаю – мы нагоним. Театр отличается от кино тем, что здесь всегда все по-новому, не бывает одинаковых спектаклей. Мне интересно посмотреть, как "Дюма" будет развиваться, куда нас кривая заведет.



Ваня написал замечательную историю, он очень серьезный драматург. Что-то, конечно, казалось наивным. Но это художественно сделано. Я ставил три его пьесы, и поверьте, только с виду он такой балабол.

Думаю, "Дюма" станет очень хорошим спектаклем. Я бы хотел, чтобы "Дюма" стало словом 2019 года, чтобы говорили: "Ну вот, полная дюма" или "давай дюманем"".

Фото: Сергей Петров

Иван Охлобыстин, автор пьесы:

"Дюма – это больше, чем писатель или книга. Это понятие. В нем попытка рассказать о театре, о внутреннем "дзене". Я посвятил эту пьесу всем актерам, так и не сумевшим прочитать свой самый желанный монолог, мне очень хотелось дать им такую возможность. Но в первую очередь мне хотелось, чтобы Михаил Олегович Ефремов вернулся на академическую сцену. Когда-то я хотел написать для Фоменко, хотел написать для МХАТа, обещал Табакову, но, к сожалению, не успел.

Когда два года назад в Кремле отмечали 90-летие Олега Ефремова, Михаил Олегович сказал, что хочет поставить пьесу, и пора мне ее написать. Пока они выступали, я ее набросал на планшете и скинул ему на почту. Потом я ее дорабатывал, разумеется, но незначительно. Зато как красиво получилось: "Москва… Дюма. Посвящается всем актерам, так и не прочитавшим свой заветный монолог…" и подпись "Москва. Кремль"".

Марина Райкина, театральный критик:

"Ефремов как настоящий мушкетер практически вытащил пьесу Охлобыстина, которая абсолютно несовершенна, и как настоящий друг сделал из нее зрелище, на которое будут ходить. Я думаю, что постановка привлечет внимание зрителей, несмотря на все недочеты: довольно формальные декорации, костюмы и вообще внешнее оформление.

Миледи – Мария Аниканова, Д’Артаньян – Дмитрий Смолев. Фото: Сергей Петров

У спектакля есть несколько очень выигрышных моментов. Во-первых, очевидный смысл, который режиссер посылает публике. Да, он простой – это надежда на то, что в мире все-таки не исчезло благородство, честь, и тому порукой – бессмертные образы героев Дюма и самого писателя, который, очевидно, так думал.

Второй плюс – это актерские работы. Очень приятно, что на сцену "Современника" вышли актеры поколения сорокалетних, которые не имели больших ролей – они очень талантливые, но до сих пор у них не было возможности раскрыться. В текст Охлобыстина вмонтированы классические монологи – Ричарда III, Нины Заречной – которые артисты на полном серьезе произносят.

К тому же, это комедия, а комедия – достаточно редкий гость на современных подмостках, и мне кажется, что это тоже сыграет свою положительную роль в привлечении внимания. И, конечно, не надо забывать, что публика всегда смотрит на то, кто играет на сцене и на режиссера. В данном случае имя Михаила Ефремова весьма притягательно – он страшно популярен как артист, как режиссера его меньше знают. Но я думаю, что публика к нему потянется".

Ближайшие спектакли: 13 и 22 февраля, 9, 10, 25, 26 марта

Билеты – от 800 до 7000 рублей