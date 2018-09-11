Ощути вдохновение в "Круге света": премьера светомузыкального шоу "Спартак"

В дни проведения VIII Московского международного фестиваля "Круг света", с 21-го по 25 сентября, Театральная площадь приглашает москвичей и гостей столицы на премьеру светомузыкального представления "Спартак", которое будет демонстрироваться одновременно на фасадах трех театров.

Фото: предоставлено пресс-службой

Театральная площадь – хорошо знакомая зрителям площадка фестиваля и одно из излюбленных мест туристов в Москве – станет панорамным пространством света. В этом году для видеомэппинговых шоу впервые в истории "Круга света" будут задействованы одновременно фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Здания, объединенные вместе, словно картина в форме триптиха, позволят создать панорамную 270-градусную видеопроекцию.

Зрителям будет демонстрироваться аллегорическая световая новелла "Спартак", история борьбы героя за собственную свободу и его духовном освобождении. Создатели нового шоу были вдохновлены историей гладиатора, рассказанной в известном романе Рафаэлло Джованьоли, легендарной балетной постановкой Большого тетра и киноэкранизациями.

Кроме того, на фасадах знаменитых театров России покажут работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик". Непростая, но вдохновляющая задача – воплотить свои творческие идеи одновременно на фасадах трех зданий – впервые стояла перед светодизайнерами и художниками, принимающими участие в ежегодном конкурсе, который проводится в рамках фестиваля. В этом году на конкурс "Арт Вижн Классик" поступила 61 заявка от видеомэпперов из разных уголков земного шара. Лучшие работы зрители фестиваля увидят на Театральной площади.

Фото: предоставлено пресс-службой

Также во время проведения фестиваля на площади можно будет увидеть два тематических представления "Круга света" прошлого года – "Небесная механика" и "Неподвластный времени".

Новелла "Небесная механика" являет собой синтез хореографии и драматического искусства, архитектуры зданий и физики человеческого тела. Она построена как метафорический диалог двух зданий, каждый из которых олицетворяет своего героя, они взаимодействуют, невербально передавая друг другу свои эмоции и чувства. Авторы светового шоу "Неподвластный времени" приглашают зрителей в увлекательное путешествие по разным историческим эпохам Малого театра и творчеству русских драматургов: А.Н. Островского, А.К. Толстого, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова. Неординарная экскурсия в закулисье мира театра, который уже почти два столетия бережно хранит традиции русского драматического искусства. На соседствующих фасадах развернутся декорации и сцены из культовых постановок, в разное время составлявших репертуар Малого театра.



Световые шоу на Театральной площади будут проходить с 21-го по 25 сентября с 19:30 до 23:00 в цикличном режиме. Вход свободный.

Подробная информация о фестивале "Круг света" доступна по ссылке.