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Культура

11 апреля, 18:58

Дом музыки представляет: концерт лауреата Конкурса имени Чайковского Йол Юм Сон

культура концерты

Лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пианистка Йол Юм Сон (Южная Корея) выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. 27 апреля артистка исполнит концерты В.А. Моцарта в сопровождении Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова, а 28-го состоится сольный концерт пианистки.

Фоо предоставлено организаторами

Южнокорейская пианистка Йол Юм Сон – лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2011), XIII конкурса имени В. Клайберна (2009), Международного конкурса имени А. Рубинштейна (2005) и многих других престижных музыкальных состязаний. Сон начала заниматься музыкой в возрасте 3,5 года, в 12 лет дала первый сольный концерт, в 16 поступила в Корейский национальный университет искусств. В настоящее время она живет в Германии, совершенствует мастерство в Высшей школе музыки и театра в Ганновере у Арье Варди. Пианистка много гастролирует, часто выступает с ведущими оркестрами. В прошлом концертном сезоне она играла в Бирмингеме, Лондоне, Белграде, Дрездене, Будапеште, Вашингтоне и Сан-Франциско.

На XIV Международном конкурса имени П.И. Чайковского наряду с серебряной медалью и II премией Йол Юм Сон получила приз за лучшее исполнение концерта с камерным оркестром. Тогда пианистка остановила свой выбор на 21-м концерте Моцарта, и именно его она исполнит на сцене Дома музыки с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова.

У Йол Юм Сон обширный репертуар – от музыки барокко до новейших сочинений. В каждой своей программе она любит выстраивать сюжет, противопоставляя произведения, стили и жанры. Но в московском сольном концерте артистка избрала другой путь – весь вечер будет звучать музыка Шопена. Критики часто хвалят Сон за внимание к деталям композиции, искренность и эмоциональность исполнения, но при этом пишут и об энергичной, мощной и неординарной манере исполнения пианистки. Шопен даст слушателям возможность оценить и первое, и второе.

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