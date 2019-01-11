Бесплатный фестиваль "Искусства кино": куда идти, что смотреть

Журнал "Искусство кино" и сеть кинотеатров "Москино" объявили об открытии нового кинофестиваля, аналогов которому в Москве нет и не предвидится. В столице существует немало фестивалей, например, большой и пафосный, но довольно закрытый от публики ММКФ, есть множество смотров национального кино, но это, скорее, для энтузиастов. А это фестиваль зрительский, то есть ориентированный на то, чтобы туда пришло побольше людей, и мир от этого стал лучше.

У ММЗФАК (Московский международный зрительский фестиваль авторского кино, хотя, надо думать, аббревиатура не приживется) мощнейшая, без обиняков, программа, причем отбор проведен не для профессионалов (критиков, киноведов и прочих), которые в большинстве своем почти все фильмы видели, а именно для широкого, возможно, вообще не насмотренного зрителя.

Удивительное дело: все показы бесплатные. Но не нужно переживать, что свободное место ухватить не удастся. Во-первых, пускают по предварительной регистрации. Во-вторых, мест будет много, все упоминаемые показы пройдут в кинотеатре "Космос", он большой. Кстати, если вы заходите на страницу регистрации и видите, что она якобы закрыта, не верьте. Позже будут еще две волны регистраций, просто проверьте желаемые показы, скажем, через неделю.

Для тех, кто все пропустил: лучшие авторские фильмы 2018

Специально для тех, кто был "в танке" весь год или просто не следил, "Искусство кино" повторяет самые примечательные картины прошедшего года. Вот то, что стыдно не посмотреть (если не пойдете, то потом никому не врите, что вы следите за кинематографом):

Кадр из фильма "Война Анны". Режиссер – Алексей Федорченко; Продюсеры – Артем Васильев, Максим Ложевский, Дмитрий Игоревич Воробьев, Андрей Савельев; Сценарий – Алексей Федорченко, Наталия Мещанинова



"Война Анны" , лучший российский фильм прошлого года, пока так и не добравшийся до проката и бывавший в Москве только на спецпоказах, так что, возможно, это последний шанс. Жуткая сказка о войне: девочка, чудом выжившая в расстрел, три года живет в печке, находящейся прямо в штабе нацистов.

25 января в 17:30, регистрация

, лучший российский фильм прошлого года, пока так и не добравшийся до проката и бывавший в Москве только на спецпоказах, так что, возможно, это последний шанс. Жуткая сказка о войне: девочка, чудом выжившая в расстрел, три года живет в печке, находящейся прямо в штабе нацистов. "Пепел – самый чистый белый" , китайское кино, редкий гость в наших широтах. Тем не менее фильм совершенно понятный: драма женщины, которая из-за любви оказалась в тюрьме, а затем вышла оттуда и обнаружила, что покинута всеми, в том числе тем самым мужчиной.

26 января в 15:10, регистрация

, китайское кино, редкий гость в наших широтах. Тем не менее фильм совершенно понятный: драма женщины, которая из-за любви оказалась в тюрьме, а затем вышла оттуда и обнаружила, что покинута всеми, в том числе тем самым мужчиной. "Между рядами" , изумительная мелодрама о пронзительной любви работников мелкооптового гипермаркета, действие которой почти не выходит за пределы пресловутого храма консьюмеризма.

31 января в 16:00, регистрация

Для тех, кто ничего не пропустил и хочет еще чего-нибудь: российские и московские эксклюзивные премьеры

Кто фестивальные хиты уже видел, тот тоже не останется без любопытных показов.



Кадр из фильма "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары". Режиссер – Раду Жуде; Продюсеры – Ада Соломон, Марен Аде, Йонас Дорнбах; Сценарий – Жуде

"Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" , возможно, первый действительно великий фильм 2010-х годов (уж название-то у него точно гениальное). Это румынское кино о восприятии человеческой памятью общественной истории: режиссерка ставит иммерсивный спектакль о расстреле евреев и обнаруживает, что ее соотечественники подсознательно поддерживают карателей. Первый показ в Москве.

27 января в 21:50, регистрация

, возможно, первый действительно великий фильм 2010-х годов (уж название-то у него точно гениальное). Это румынское кино о восприятии человеческой памятью общественной истории: режиссерка ставит иммерсивный спектакль о расстреле евреев и обнаруживает, что ее соотечественники подсознательно поддерживают карателей. Первый показ в Москве. "Айка" , большая премьера каннского фильма-лауреата о киргизке-эмигрантке, которая бросает ввиду бедности ребенка в роддоме и пытается как-то выжить в суровой зимней Москве. Первый показ в России.

24 января в 20:00, регистрация

, большая премьера каннского фильма-лауреата о киргизке-эмигрантке, которая бросает ввиду бедности ребенка в роддоме и пытается как-то выжить в суровой зимней Москве. Первый показ в России. "Процесс" украинца Сергея Лозницы, монтажное кино, склеенное из материалов другого, советского фильма об одном сфабрикованном судебном разбирательстве 1930 года против врагов народа. Нашумевший на Венецианском фестивале фильм о репрессиях.

28 января в 17:00, регистрация

Для синефилов: новая румынская волна

О феномене молодого румынского кино кинокритики вопят уже примерно весь XXI век, но никто не обращает на эти вопли внимания, кроме киноманов, и совершенно напрасно. Румынская новая волна, то есть, проще говоря, фильмы молодых румынских режиссеров, которые начали попадать на все мировые кинофестивали и без проблем выигрывать там главные призы, где-то начиная с 2005 года. Это такой артхаусный кандидат от народа, предельно понятное кино, снятое, казалось бы, совершенно безыскусно (а присмотришься – виртуозно), но о самом глубоком и сокровенном. Для нас тем более важно, что румынская действительность по внешним атрибутам очень напоминает российскую, и поэтому их кино деконструирует и нашу "постсовковую" ментальность.

Кадр из фильма "Смерть господина Лазареску". Режиссер – Кристи Пую; Продюсеры – Бобби Пэунеску, Александру Мунтяну, Анка Пую; Сценарий – Пую, Разван Радулеску

Румынскую новую волну отсчитывают от гениального фильма "Смерть господина Лазареску", который впервые за долгие годы покажут на широком экране в России. Там простейший сюжет: неприятный мужичок, регулярно выпивающий (причем, что характерно, предпочитает он приснопамятную настойку боярышника), почувствовал себя плохо и отправился на карете скорой помощи в экзистенциальное бесконечное путешествие по всем больницам Бухареста, где все места заняты. Чем дальше, тем больше реальность вокруг господина Лазареску становится похожа на бред умирающего старика, и трагикомичный путь в преисподнюю оказывается для Лазареску библейским по масштабу и накалу страстей.

27 января в 18:40, регистрация

Другие важные фильмы новой румынской волны:



Кадр из фильма "4 месяца, 3 недели и 2 дня". Режиссер – Кристиан Мунджиу; Продюсеры – Кристиан Мунджиу, Олег Муту, Филипп Аврил; Сценарий – Кристиан Мунджиу

"4 месяца, 3 недели и 2 дня" , шокирующее произведение об одном аборте, сделанном в эпоху диктатора Чаушеску. Золотая Пальмовая ветвь Канна.

31 января в 18:40, регистрация

, шокирующее произведение об одном аборте, сделанном в эпоху диктатора Чаушеску. Золотая Пальмовая ветвь Канна. "Сьераневада" , трехчасовое камерное кино от автора "Смерти господина Лазареску" о ругани родственников, собравшихся на поминках, политизированное и чрезвычайно остроумное.

26 января в 18:10, регистрация

, трехчасовое камерное кино от автора "Смерти господина Лазареску" о ругани родственников, собравшихся на поминках, политизированное и чрезвычайно остроумное. "Бесконечный футбол" , новейший, всего лишь прошлого года, образчик блистательного румынского кино: парадоксальная документалка о мужчине, который, стараясь оградиться от неприятной для него реальности, решил придумать новые правила игры в футбол.

25 января в 19:50, регистрация

Для тех, кто хочет бесплатно: главные фильмы из авторского проката начала 2019 года

Наконец, финальное выгодное предложение: фильмы, которые выйдут в прокат, но на фестивале их можно будет посмотреть даром и заранее, а потом всем хвастаться.



Кадр из фильма "Наше время". Режиссер – Карлос Рейгадас; Продюсеры – Хайме Романдиа, Хулио Чавесмонтес, Ева Якобсен

"Наше время" , трехчасовая мексиканская сага в духе Тарковского о превратностях свободной любви и бескрайней человеческой душе. В прокате с 17 января.

27 января в 15:00, регистрация

, трехчасовая мексиканская сага в духе Тарковского о превратностях свободной любви и бескрайней человеческой душе. В прокате с 17 января. "Белый парень Рик" , оскаровское криминальное кино с Мэттью МакКонахи в главной роли о торговце оружием, чьего сына ФБР вербует как доносчика. В прокате – с 31 января.

25 января в 21:30, регистрация

, оскаровское криминальное кино с Мэттью МакКонахи в главной роли о торговце оружием, чьего сына ФБР вербует как доносчика. В прокате – с 31 января. "Лабиринты прошлого" , страстный, но, надо признать, бестолковый фильм оскаровского лауреата Асгара Фархади о сложных любовных интригах в испанском городке. Солируют Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. В прокате – с 7 февраля.

26 января в 21:40, регистрация

P.S. Инсайд: вскоре в программу добавят еще два фильма, они будут тоже очень крутые, следите за анонсами.

Егор Беликов