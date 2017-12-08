"Я похудел в стену". Творческие достижения искусственного интеллекта

Футурологи считают, что однажды искусственный интеллект затмит людей и захватит власть над всем миром. Как в этом случае будут выглядеть кино, музыка и литература, узнала редакция портала Москва 24.

Фото: depositphotos/Jirsak

"Я не хотел свою. Только подорожника"

В этом году энтузиасты из белорусской киностудии RitZEED создали свою нейросеть и предложили ей написать сценарий к фильму. Короткометражка получила название "Завод станкостроительных станков".

В готовом сценарии ничего менять не стали, и актеры сыграли точь-в-точь, как предложила нейросеть. К удивлению многих, в ленте ни разу не проскочило слово "картошка". Зато в ней часто фигурировали столы и стулья.

Несмотря на то что нейросеть училась писать сценарии на основе нескольких популярных фильмов, первый блин у нее вышел комом: за те четыре минуты, что идет фильм, абсолютно невозможно проследить хоть какую-то логическую связь между действиями персонажей и их репликами.

Видео: RitZEED

Так что, если искусственный интеллект подомнет под себя производство фильмов будущего, оценить их по достоинству смогут разве что преданные поклонники арт-хауса.

Кстати, схожую попытку предприняли режиссер Оскар Шарп и технолог Росс Гудвин в прошлом году. Их фильм был представлен в рамках конкурса 48hr Film Challenge в Лондоне.

Для их короткометражки специально созданная нейросеть написала историю о мире будущего, в котором почти каждый человек – безработный, а молодые люди вынуждены торговать своей кровью.

Видео: Ars Technica

Несмотря на интригующую завязку, картина производит примерно то же впечатление, что и работа белорусских киношников. Пересмотрев картину дважды, никто из сотрудников нашей редакции так и не смог понять, что общего у безработного будущего и главного героя, которого стошнило глазом.

Фото: ТАСС/Zuma/E]Nicolas Celaya

"Гарри собрал свои пальцы еще раз"

Пока одни используют искусственный интеллект в кинопроизводстве, другие превращают цифровой мозг в литературного негра.

Год назад исследователь машинного интеллекта дал своему алгоритму почитать книги о Гарри Поттере, а потом дал ему задание самостоятельно написать что-нибудь.

Итоговый текст оказался очень схож с оригинальным по стилю и ритму, однако его смысловая нагрузка с каждым новым предложением все больше и больше стремится к нулю.

Гермиона закричала. Партия должна быть брошена Крумом, конечно. Гарри собрал свои пальцы еще раз, с Малфоем. "Почему, она никогда не говорила мне…" Она исчезла. А затем, Рон, заметил Гарри, был почти прав.



Справедливости ради, это была не единственная и далеко не самая успешная попытка научить робота писать связные тексты. Например, в Японии в прошлом году короткий роман, написанный нейросетью, дошел до финала литературного конкурса.

Исходные данные, загруженные в алгоритм, – сюжет в общих чертах, половая принадлежность героев, а также несколько фраз, которые искусственный интеллект должен был использовать в тексте. Все остальное он сделал сам.

Один из судей конкурса признался, что был приятно удивлен прочитанным, однако некоторые проблемы у текста все-таки были. В частности, нейросеть уделила слишком мало внимания прорисовке персонажей книги.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Руслан Шамуков

"В моем вагоне, с тобой в Сайгоне"

Если с литературой и кино у нейросетей дела обстоят не самым лучшим образом, то писать музыку, похожую на ту или иную группу, у них получается довольно неплохо.

В прошлом году двое сотрудников "Яндекса" Алексей Тихонов и Иван Ямщиков создали алгоритм, который написал два альбома – "Нейронная оборона" и Model.

Нетрудно догадаться, что исходным материалом для первого стало творчество Егора Летова и группы "Гражданская оборона". Конечно, не обошлось без нескольких абсурдных строчек (по всей видимости, нести чушь – фирменный стиль нейросетей), но в целом программа очень удачно скопировала стиль Летова.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3558837/track/29576150'>"Картонный бутерброд"</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4445922'>Нейронная оборона</a> на "Яндекс.Музыке"



На этом работа не закончилась. Спустя какое-то время разработчики "скормили" нейросети альбомы группы Nirvana. На их основе искусственный интеллект написал четыре песни, которые больше всего напоминают по звучанию альбом Nevermind.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4463158/track/35688097'>Cadillac</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5153458'>Neurona</a> на "Яндекс.Музыке"



Кстати, после прослушивания этих песен у автора статьи сложилось впечатление, что Курт Кобейн тоже в тайне использовал нейросети, а потом выдавал написанные ими тексты за свои.

К примеру, одна из строчек припева Smells like teen spirit переводится как: "Мулат, альбинос, москит, мое либидо". Очень даже в стиле нейросети.

Фото: MIT Computer Science and AI Laboratory/Google

Ван Гогу не снилось

Пожалуй, лучше всего нейросети справляются с изображениями. Для их работ даже придумали название – инцепционизм.

Но все же стоит отметить, что нейросети не рисуют с нуля. Сначала их учат опознавать предметы, изображенные на различных картинках, а после этого дают изображение, заполненное цветовым шумом.

Механизм работы нейросети с изображениями

Новая картинка получается уже после того, как нейросети дают задание утрировать то, на что для нее будет похож этот шум. Таким образом, она может увидеть бананы или пагоды, а затем сделать их изображение более четким.

Одной из первых данную технологию освоила компания Google. Вот что получилось у разработанной ею нейросети. Кстати, оригиналы некоторых из этих изображений продали на аукционе в Сан-Франциско по цене около 8 тысяч долларов за штуку.

Фото: MIT Computer Science and AI Laboratory/Google

Фото: MIT Computer Science and AI Laboratory/Google