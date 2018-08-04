Собираем урожай: как прошел самый уютный фестиваль лета "Sолома"

На эстраде сада "Эрмитаж" прошел открытый фестиваль "Sолома", организованный сетевым изданием Москва 24. Музыканты, молодые писатели, поэты и ценители художественного слова представили свои новые поэтические сборники и музыкальные композиции, а любой желающий мог принять участие в проекте "Открытый микрофон" и прочесть стихи.
Редакция портала Москва 24 собирает творческий урожай: вспоминаем, что было на самом уютном фестивале лета.
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Праздник прошел под девизом "Пожинай плоды творчества", ведь август – пора сбора урожая и время подводить итоги.
Начался фестиваль с "Открытого микрофона". Представить свое творчество зрителям мог любой, кто пишет стихи, прозу или эссе. Желающих почувствовать себя настоящими артистами оказалось много – на сцену вышли более 40 человек.
Актер Дмитрий Сердюк прочитал стихи собственного сочинения.
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Суббота, вечер, Сад Эрмитаж, фестиваль Soloma. И совершенно волшебный Дмитрий Сердюк @serdyuk_dm! Концертная версия моноспектакля о Бродском, буквально 25 минут. Но сколько удовольствия! Так искренне, живо, лихо, проникновенно. В конце пробрало до мурашек, когда внутри все сжимается и перестаешь дышать даже в такой нетеатральной обстановке вокруг. Это было потрясающе! Спасибо!!! Очень жду октябрь, чтобы пересмотреть в @theatreofnations целиком! #театр #москва #отзыв #глазамитеатрала #спектакль #моноспектакль #дмитрийсердюк #нашевсе #иосифбродский #театрнаций #фестиваль #soloma #садэрмитаж #mustsee
Своим творчеством поделился и музыкант, актер, теле- и радиоведущий Антон Лаврентьев.
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Так что вначале было слово, а затем – музыка: на "Sоломе" выступили десять популярных музыкальных коллективов, среди которых – группа SHOO и бывшая солистка трио Young Adults Анна Ворфоломеева.
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Самый счастливый человек планеты Стас Море – Я Счастлив! Музыкально-литературный фестиваль "SOЛОМА". Москва. Сад "Эрмитаж". 04.08.18г. #russia #i_moskva #moscow24 #music #concert #vocal #stasmore #moscowcity #moscolife #livemusic #happy #happytime #happyboy #happyness #soloma #sолома #солома #solomafest #соломафест #фестивальсолома #фестивальsолома #москва24 #стасморе #ясчастлив #счастьеесть #всёотлично
Фестиваль продолжился выступлением финалиста Международного конкурса молодых исполнителей "Новая Волна–2017″ и участника "Дикой Мяты" Стаса Море.
Специальным гостем стал оркестр Exilados, который исполнил балканскую и цыганскую музыку.
В этом году фестиваль стал еще масштабнее. На территории cада "Эрмитаж" расположились интерактивные зоны и зоны мастер-классов. Например, на творческом скетч-пикнике художники делились полезными лайфхаками.
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#садэрмитаж 👩🏻🎨Скетч-встреча с @fantasticmila на фестивале #soloma в саду Эрмитаж @mosgorsad. Мила, спасибо, за такую душевную встречу! И за то, как легко ты делишься собственным опытом и даёшь советы. Я открыла для себя пару интересных лайфхаков 👌 💚Рисую в своём любимом скетчбуке @etot_sketchbook 💚Впервые попробовала новые маркеры @sketchmarkersclub #art_markers @art_markers 💚Текст с разворота скетчбука (про историю сада "Эрмитаж") читайте ниже в комментариях.
Кроме того, на "Sоломе" был организовал пункт буккроссинга: можно было взять любую книгу и оставить взамен свою.
"Sолома" глазами гостей
Мы также собрали в Instagram самые яркие снимки и самые искренние комментарии гостей праздника.
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Сегодня в саду "Эрмитаж" проходил фестиваль #sолома, был открытый 🎤, мне об этом фестивале рассказала сестрёнка и сказала, что можно будет принять участие в этом фестивале и рассказать стихотворение❣️ В общем, что я и сделала❣️ Всегда мечтала принять участие на городском фестивале,❣️ и вот Мечта сбылась❣️🎤#sолома#урожайМ24#juli_shu#artjuli_shu#juli_shuстихотворение
Партнер "Sоломы" оператор Tele2 в этот раз провел конкурс на лучший снимок самого красивого и уютного уголка летней Москвы. Все, что нужно было сделать – это выложить фото в Instagram под хештегом #soloma с подписью "Я участвую в фотоконкурсе Tele2" и ждать результатов. 15 лучших фоторабот попали на выставку, которую в саду "Эрмитаж" увидели более пяти тысяч человек, а победителя наградили прямо со сцены фестиваля и подарили ему ценный приз от Tele2.
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В субботу 04.08.18 в саду Эрмитаж на фестивале Sолома состоялось награждение победителей фотоконкурса от Теле2 и Sолома * * * #моямосква24 #моямосква #москва24сегодня #москва24 #моямосква #ялюблютебямосква #Россия #фотороссии #moscowcity #moscow #lgzmoscow #vcomoscow #instagrammoscow #instagramrussia #timeoutmoscowphoto #wowmoscow #планетамосква #столица #ялюблюмоскву #этомоямосква #лучшийгородземли #фотомосквы #фотомосква #фотограф #нашамосква #вднх #Soloma #солома #м24
Автором лучшего снимка стал Руслан Тохтиев.
А для многих одно участие в конкурсе – огромное достижение. Ведь маленькие победы над собой иногда оказываются гораздо важнее главного приза.
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Вы же знаете, как я люблю фотографировать? Узнаете фото? А имя? Да, сегодня моя фотография является конкурсной работой и выставлена на фестивале SОЛОМА в саду "Эрмитаж". И это безумно круто! Особенно, когда совершенно незнакомые люди смотрят на фото и им нравится). Пару лет назад о таком и мечтать не мог. Спасибо всем, кто поддерживает и верит в мои умения! И особенно тем, кто помогает совершенствоваться и радуется моим победам вместе со мной! Это важно. Так победим)) И отдельное спасибо организаторам за крутой фестиваль и такие возможности! • • • #sолома #фестиваль #садэрмитаж #выставка #фотография #фото #паркгорького #музеон #фонтаны #сад #конкурс #m24 #photo #fountain #garden #fest #gorkypark #exhibition #competition #beauty #tele2 #москва24
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Это Я, Красота❣️👍 Дождалась друга и настраивалась, чтобы выступить ❣️ Сегодня это случилось, сбылась еще одна мечта, и я прочитала своё авторское стихотворение " Люби себя" на сцене перед таким огромным количеством людей на фестивале Sолома❣️ Кайф❣️🎤Обожаю сцену❣️#sолома#урожайМ24#juli_shu#artjuli_shu#juli_shuстихотворение
Для любителей красивых фотографий были созданы необычные фотозоны. Около 300 стогов сена, аппетитные яблоки, плетеные корзины... Столько идей для снимков!
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И, конечно, среди гостей были и юные любители поэзии.
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