Собираем урожай: как прошел самый уютный фестиваль лета "Sолома"

На эстраде сада "Эрмитаж" прошел открытый фестиваль "Sолома", организованный сетевым изданием Москва 24. Музыканты, молодые писатели, поэты и ценители художественного слова представили свои новые поэтические сборники и музыкальные композиции, а любой желающий мог принять участие в проекте "Открытый микрофон" и прочесть стихи.

Редакция портала Москва 24 собирает творческий урожай: вспоминаем, что было на самом уютном фестивале лета.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Праздник прошел под девизом "Пожинай плоды творчества", ведь август – пора сбора урожая и время подводить итоги.

Начался фестиваль с "Открытого микрофона". Представить свое творчество зрителям мог любой, кто пишет стихи, прозу или эссе. Желающих почувствовать себя настоящими артистами оказалось много – на сцену вышли более 40 человек.

Актер Дмитрий Сердюк прочитал стихи собственного сочинения.

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[/html]Своим творчеством поделился и музыкант, актер, теле- и радиоведущий Антон Лаврентьев.

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[/html]Так что вначале было слово, а затем – музыка: на "Sоломе" выступили десять популярных музыкальных коллективов, среди которых – группа SHOO и бывшая солистка трио Young Adults Анна Ворфоломеева.

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[/html]Фестиваль продолжился выступлением финалиста Международного конкурса молодых исполнителей "Новая Волна–2017″ и участника "Дикой Мяты" Стаса Море.

Специальным гостем стал оркестр Exilados, который исполнил балканскую и цыганскую музыку.

В этом году фестиваль стал еще масштабнее. На территории cада "Эрмитаж" расположились интерактивные зоны и зоны мастер-классов. Например, на творческом скетч-пикнике художники делились полезными лайфхаками.

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"Sолома" глазами гостей

[/html]Кроме того, на "Sоломе" был организовал пункт буккроссинга: можно было взять любую книгу и оставить взамен свою.

Мы также собрали в Instagram самые яркие снимки и самые искренние комментарии гостей праздника.

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[/html]Партнер "Sоломы" оператор Tele2 в этот раз провел конкурс на лучший снимок самого красивого и уютного уголка летней Москвы. Все, что нужно было сделать – это выложить фото в Instagram под хештегом #soloma с подписью "Я участвую в фотоконкурсе Tele2" и ждать результатов. 15 лучших фоторабот попали на выставку, которую в саду "Эрмитаж" увидели более пяти тысяч человек, а победителя наградили прямо со сцены фестиваля и подарили ему ценный приз от Tele2.

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[/html]Автором лучшего снимка стал Руслан Тохтиев.

А для многих одно участие в конкурсе – огромное достижение. Ведь маленькие победы над собой иногда оказываются гораздо важнее главного приза.

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[/html][html][/html][html][/html]Для любителей красивых фотографий были созданы необычные фотозоны. Около 300 стогов сена, аппетитные яблоки, плетеные корзины... Столько идей для снимков!

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[/html][html][/html][html][/html]И, конечно, среди гостей были и юные любители поэзии.

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By @irakuzne4ik 👯♀️ #sолома Публикация от @ svetilnick 5 Авг 2018 в 10:20 PDT

#sолома #осеньскоро #хорошопройтисьпосадуэрмитажуяблокспелыхпожевать Публикация от Татьяна (@filiasolovey) 4 Авг 2018 в 12:37 PDT

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