Артисты Московского камерного хора написали открытое письмо

Владимир Минин

Артисты Московского государственного академического камерного хора утверждают о попытке сместить со своей должности дирижера Владимира Минина. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте хора.

"Случилось невероятное: в хоре решили сменить власть. В марте Владимир Николаевич уехал подлечить здоровье. В отсутствие В.Н.Минина заговорщики начали кампанию против первого заместителя художественного руководителя Аллы Аркадьевны Дубильер", - говорится в сообщении.

Как отмечается в письме, Дубильер приписывали множественные нарушения на посту замруководителя - от финансовых махинаций и хищений до создания фирм-однодневок. Однако, как рассказали в пресс-службе департамента культуры, ревизия, проведенная ведомством никакие упущения не нашла.

Авторы письма также обратили внимание на сложности, с которыми сталкивается хор. В частности, на то, что многие десятилетия хор репетирует в танцклассе в ДК на Дубровке. Кроме этого, артисты добавляют, что "заговорщики" неоднократно жаловались, что им не индексируют заработки, не доплачивают премии, гранты и суточные.