"Мы останемся людьми". Дельфин – о новой книге, страхах детства и оцифровке сознания

8 декабря в ГлавClub Green Concert прошел концерт Дельфина. Новые песни, новый альбом, абсолютно новая программа и презентация нового сборника стихов – детских. Издание необычное – с дополненной реальностью. А проиллюстрировал книгу двенадцатилетний сын поэта. Дельфин рассказал порталу Москва 24 о новой книге, вспомнил, что его пугало в детстве, и объяснил, почему о смерти нужно говорить просто.

Фото: Валентин Блох

Как пришла идея создать детскую книгу стихов?

"Взрослая" книга у меня уже выходила. Мне было интересно сделать что-то совсем другое, и вместо очередного сборника я решил написать книжку для детей. Тем более у меня достаточно взрослые дети, поэтому я имею на это право.

Это издание с дополненной реальностью, в котором многих рисованных персонажей можно будет оживить с помощью смартфона. Расскажите немного про оформление книги.

У нас дома много красивых детских книг, супруга их коллекционирует. И когда я начал думать над оформлением, то стал листать эти книги, рассматривая иллюстрации и отмечая для себя разных художников. А потом обратил внимание на рисунки своего двенадцатилетнего сына и решил, что в детской книжке должны быть детские рисунки. Самые что ни на есть детские и незамысловатые.

Приложение дополненной реальности называется "Золотце". Золотце можно будет загрузить со всех, известных нам всем, ресурсов. Приложение позволит "оживить" некоторых персонажей, посмотреть другие рисунки, которых нет в книге, увидеть мультипликационные истории в 3D, послушать стихи, прочитанные народным артистом Александром Клюквиным, поиграть, сфотографироваться, снять видео с любой понравившейся анимацией.

Фото: предоставлено пресс-службой

Пытались ли вы говорить в этой книге о сложных вещах на детском языке, как мне показалось?

Я для себя определил, что это книга все-таки для детей. Мне хотелось затронуть в ней взрослые стороны жизни, задать общий тон размышлений на будущее. Но и родителям она будет интересна.

С какого возраста вы себя помните? Знаете, всплывают же иногда в памяти какие-то обрывки из детства. Тем более в новом альбоме "442" вы немного делитесь ранними воспоминаниями, например, о родителях.

Самое первое воспоминание о себе маленьком: мне года три, я в песочнице – в колодце домов на улице Плющиха. Ничего особенного, я просто играю. Но это мое самое ранее ощущение, которое я могу вспомнить. В моих песнях – всегда прямые воспоминания. Все это имеет огромное значение, все это на нас влияет, даже если мы этого не помним: каким было детство, как с нами обращались родители, в каких условиях жили, с кем дружили...

Фото: Валентин Блох

Что слушали, что видели. В моем детстве по телевизору показывали советские психоделические мультики. Очень хорошо помню мультфильм "Халиф-аист", снятый по одноименной сказке Вильгельма Гауфа. Каждый раз после просмотра были странные ощущения, там довольно мощный визуальный ряд.

А мне очень запомнились "Властелины времени" – французский полнометражный мультфильм 1982 года, я смотрел его на большом экране в кинотеатре. Там разбивается космический корабль с путешественниками, в живых остается один маленький мальчик, за которым начинают охотиться огромные инопланетные шершни, они хотят высосать его мозг. Еще там была некая безликая масса, которая высасывала из людей личность. Когда смотрел этот фильм, я всегда искренне переживал за капитана корабля, который, попав в лапы этой массы, отчаянно боролся за свою личность. Я очень хотел, чтобы он ее не потерял, меня это всегда пугало.

У этого режиссера и аниматора – Рене Лалу – целая серия таких фильмов. Помню еще "Дикую планету", где маленькие человечки подняли восстание против гигантов, не хотели, чтобы с ними обращались, как с игрушками.

А музыку из детства помните?

Да, родители слушали разные пластинки: Давид Тухманов был, конечно же. Алла Пугачева – как раз в детстве я застал лучший период ее творчества. А потом папа принес магнитофон "Электроника" с парой кассет: одна была ВИА "Красные маки", я ее благополучно стер и записал туда какое-то диско. Был очень доволен. Родители меня не ругали. Их вообще не очень все это интересовало. Еще мне нравилось экспериментировать с микрофоном. Все время пытался что-нибудь записать.

Фото: предоставлено пресс-службой

Вы своих детей, кстати, как-то ограничивали?

Мы с супругой им никогда ничего не запрещали, но всегда высказывали свое мнение. Никогда не было такого: "Что ты слушаешь? Выключи эту ерунду." Мы всегда объясняли, почему, с нашей точки зрения, это плохо, и тут же добавляли: "Вот, смотри, есть такая же штука, но получше".

Когда дочь была подростком, она слушала Black Veil Brides, это метал-группа – накрашенные мальчики с длинными волосами, в лосинах, с татуировками. Такие обычно нравятся 13-14-летним девочкам. Мы подошли к этому с юмором, подыгрывали ей, "козы" поднимали, говорили: "О да, какие крутые чуваки". Потом дочь подросла, вкусы, естественно, поменялись, и об этом периоде тоже вспоминает с улыбкой.

Сейчас переизбыток новых российских исполнителей, модных, молодежных. Вы за этим как-то следите, сможете кого-то выделить?

Чтобы об этом рассуждать, в этом нужно разбираться. А чтобы в этом разбираться – это нужно слушать. Но поскольку слушать это невозможно, то и разобраться нереально. Я не очень соориентирован на то, что происходит у нас в музыке. Мне интереснее слушать зарубежных музыкантов. И это, скорее, привычка. Но она мне нравится.

На самом деле, сейчас такое время, что любой исполнитель, что бы он ни делал, насколько бы он ни был гениален или бездарен, может найти свою аудиторию – есть же соцсети.

Фото: Валентин Блох

В которых вы не появляетесь. Принципиально?

Я отказался от всех своих личных аккаунтов. Глупость людская существовала всегда, но сегодня она хлынула отовсюду, потому что высказаться может каждый, в любое время и по любому поводу. Глупцы упиваются тем, что их услышали и оценили точно такие же, как они. Люди другие меняют мир исключительно своими делами. Зачастую держа свое мнение при себе, не утруждая себя доказывать на словах свою правоту этому сброду.

А еще можно включить радио в машине и услышать спокойный голос, говорящий о том, что было убито 17 человек, а в прошлом году – 18. А еще погибли люди там и здесь. И так каждый день. Мы живем в мире, где все умирают, погибают, всех убивают и во всех стреляют. Тема человеческого убийства становится такой обыденной историей, что уже никого не задевает.

В детской книжке вы говорите о смерти?

Да, про смерть есть отдельный разворот – он пустой, без текста. И когда человек открывает этот разворот, наводит на него телефон или планшет, через приложение включается уже дополненная реальность и всплывает дымчатый текст. Стихотворение начинается так:

"Все люди боятся смерти.

Но знаешь один секрет?

Я прожитых дней круговерти

Давно разыскал ответ".

Когда я начинал писать тексты – это еще время проекта "Дубовый Гаайъ" – я позволял себе рассуждать о смерти, придумывать, казавшиеся мне очень серьезными, суицидальные истории. Потому что, когда ты молод – ты уверен, что вообще никогда не умрешь.

Как-то в одном интервью вы высказывались насчет будущего поколения: "Их будет сложно обмануть, они будут честнее и умнее нас". Все еще так считаете?

У них все впереди. Им столько всего предстоит пережить, несколько раз поменяться за свою жизнь, потому что впереди нас ждут очень серьезные, быстрые и болезненные изменения. Просто сил им побольше.

Я разделяю фантазии насчет будущего: о том, что нам станет доступна оцифровка сознания, и мы полностью перейдем в виртуальную реальность.

Фото: предоставлено пресс-службой

И кем мы будем?

Уверен, что мы останемся людьми, особенно в самых низменных своих состояниях. Только кто-то сможет полностью уйти в цифровую историю и жить исключительно там – внутри, а кто-то захочет остаться в физическом теле. В "Черном зеркале" была похожая серия. О молодой девушке, которая на самом деле оказывается пожилой, умирающей женщиной, лежащей в больнице. Иногда к ней подключают специальный прибор и позволяют ей несколько часов жить в виртуальной реальности. В итоге ей необходимо сделать выбор: либо страдать и умереть, либо навсегда переместиться в этот цифровой мир, где ты можешь жить в любом времени, где все абсолютно идентично реальности, вплоть до малейших ощущений.

Вы бы что выбрали?

Я бы обязательно туда заглянул. Очень интересно. Но предусмотрел бы возможность навсегда стереться – если вдруг все это надоест.