Четкий план на выходные: кино, концерты, спектакли, выставки

Строим планы, как провести с пользой ближайший уикенд: есть, например, пятичасовой фильм про дикий пляж, а есть выставка про Булгакова в "Рабочем и колхознице".

Фото: кадр из фильма "Дом, который построил Джек"; Режиссер – Ларс фон Триер; Сценарий – Ларс фон Триер; Производство – Zentropa, Copenhagen Film Fund, Danmarks Radio (DR), Film i Vast, Slot Machine

Сходить в кино на Триера, на новый фильм Disney или на "Артдокфест"

В кинотеатрах стартовали показы нового фильма Ларса фон Триера. Это, может, не самый очевидный выбор, скорее, выбор зрителя смелого, но и умного тоже. Против него в прокат вышла новая диснеевская сказка и еще нечто под названием "Хроники хищных городов" (как будто бывают травоядные города). Но это все пена дней, а вот Триер, хотелось бы того его ненавистникам или нет, уже попадет в историю, в том числе и с этим новым жутким фильмом "Дом, который построил Джек" о серийном убийце, который мнил себя художником, и его пути в преисподнюю. Кино непростое, запутанное и в целом неприятное: Триер заставляет своего зрителя смеяться над экранным насилием и жестокостью, но только чтобы зритель сам задал себе сложные вопросы об этичности искусства.

В общем, если хотите рассказывать внукам, что в молодости видели Триера на широком экране, то другого шанса может не представиться.

В кино с 6 декабря

Но к Триеру, конечно, готовы не все, так что вместо всякого опасного для психики независимого кино можно предпочесть и более традиционное, семейное фэнтези "Щелкунчик и четыре королевства", отдаленно по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского на либретто Мариуса Петипа. Это, конечно, будет совсем не лучшее из того, что сделала транснациональная корпорация Disney в этом году: сюжет путаный, очень много беготни для детей, да и волнующая гофмановская эстетика совсем отринута. Главная героиня – девочка, попавшая в страну оживших кукол, быстро, и в целом не особо заморачиваясь, спасает вверенный ей мир. Впрочем, кино хоть и своеобразное, но зато хотя бы ненапряжное, совсем не как Триер.

В кино с 8 декабря

Для особых эстетов есть главный документальный фестиваль столицы и страны – "Артдокфест". В прошлом году его показы срывали разнообразные активисты по политическим причинам, то есть фильмы, надо думать, были яркие, раз так возмущали. Фестиваль даже хотели от греха перевести целиком в Ригу, но одумались и сделали показы также в Москве.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Центральным показом "Артдокфеста", без сомнения, является показ картины "Дикий. Дикий пляж. Жар нежных" в первом, самом большом, на полторы тысячи мест, зале "Октября" с гигантским экраном. Это эпическое кино об экосистеме, сложившейся на берегу Черного моря, где живут "дикари" – люди, которые не захотели снимать себе жилье или просто не смогли его себе позволить. Режиссер – Александр Расторгуев, он в июле этого года погиб в ЮАР при до конца не выясненных обстоятельствах, и это показ его памяти, ведь целиком картину на широком экране в России ни разу не показывали (да и вряд покажут еще хоть раз). Но, внимание, "Дикий. Дикий пляж. Жар нежных" идет почти шесть часов. Звучит как пытка, но на самом деле это не длиннее, чем сезон вашего любимого сериала залпом. Для хорошего кино большой хронометраж – это не приговор, а, наоборот, плюс: если оно длинное, то дольше не заканчивается.

КАРО 11 Октябрь, 1 зал

8 декабря, в 18:00

Билеты – 250 рублей

Другой главный "артдокфестовский" показ выходных – фильм "Книга моря" Алексея Вахрушева о жизни морских охотников Чукотки. Это не обычная документалка, состоящая исключительно из хроники: настоящие съемки смонтированы с дикими, но очень интересными в этнографическом смысле анимационными вставками, живописующими чукотский миф о женщине, родившей кита. Что это вообще значит, лучше узнать из самого фильма. Он, конечно, намного короче, чем у Расторгуева, меньше полутора часов.

КАРО 11 Октябрь

8 декабря, в 19:30; 10 декабря, в 14:00

Билеты – 250 рублей

Сходить на концерт Дельфина

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В субботу – большой сольный концерт Дельфина, на котором он споет песни со свежей пластинки и представит совершенно новую программу. Речь об альбоме "442", который возглавил топ-чарт русского iTunes и Google Play в день релиза. В нем семь песен, названия которых состоят только из цифр: "520", "387", "660"... Выступление, надеемся, будет длиннее.



Главclub Green Concert

улица Орджоникидзе, 11

8 декабря, в 20:00

Билеты – от 2200 рублей





Посмотреть на "полицейского с Рублевки" в роли Лопахина

В театре имени Пушкина – чеховский "Вишневый сад", в котором играет "полицейский с Рублевки" Александр Петров. В этом спектакле он артист приглашенный (Петров служит в театре имени Ермоловой). В роли Раневской – прима пушкинского театра, звезда "Оттепели" Виктория Исакова. Не самая новая, но заслуживающая внимания постановка Владимира Мирзоева, сделана в его фирменном стиле: старый дом опрокинут навзничь, и персонажи появляются из-под сцены, балки складываются в крест, а одной из самых сильных оказывается сцена с кровавыми капельницами.

Театр имени Пушкина

Тверской бульвар, 23

9 декабря, в 19:00

Билеты – от 800 рублей

Посмотреть мультфильм "Холодное сердце" под аккомпанемент живого оркестра

Фото: кадр из анимационного фильма "Холодное сердце"; Режиссер - Крис Бак, Дженнифер Ли; Сценарий - Крис Бак, Дженнифер Ли, Шэйн Моррис; Производство - Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures

В новом концертном зале "Зарядья" в эти выходные можно посмотреть самый кассовый мультфильм студии Disney "Холодное сердце" с живым музыкальным сопровождением. Эльзе и Анне будет аккомпанировать симфонический оркестр "Русская филармония". Показ пройдет в зале на 1,6 тысячи мест, и он уже почти заполнен. Билетов осталось немного, на дневной и вечерний сеансы они стоят одинаково.

Парк "Зарядье", Большой зал

Улица Варварка, 6, строение 4

9 декабря, в 15:00 и 19:00

Билеты – от 3080 рублей





Найти символ своего года на выставке скульптур Древнего Китая

Под Новый год в Пушкинском музее открылась выставка керамической скульптуры Древнего Китая "Стражи времени". Самое главное в экспозиции – разнообразные свиньи, что логично: это символ следующего года по китайскому календарю. Некоторым экземплярам больше двух тысяч лет – для выставки из частных коллекций собрали наиболее древние и ценные образцы.



Пушкинский музей

Волхонка, 12

с 6 декабря по 10 февраля

Взрослый билет – 400 рублей, льготный – 200, детям до 16 – бесплатно

Сходить на выставку про Булгакова

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В постаменте под "Рабочим и колхозницей", превращенном несколько лет назад в выставочный зал, новая экспозиция – "Явление героя. В поисках Михаила Булгакова". Фотографии, рукописи, цитаты современников складываются в историю о жизни писателя и создании его главных произведений. Выставки "одного героя" здесь всегда решают основательно и при этом нескучно, так что понравится не только фанатам Мастера. Кроме того, на соседнем этаже одновременно показывают живопись из Самарского художественного музея – в Москву привезли хиты коллекции (работы Репина, Сурикова, Лентулова), которые вы вряд ли увидите где-то еще.



ВДНХ, выставочный центр "Рабочий и колхозница"

С 5 декабря по 31 марта

Билеты – 300 рублей на одну выставку или 400 – на обе, льготный – 100 рублей, дети до 6 лет – бесплатно