Немое кино с оркестром: в консерватории дают "Артиста". Последний раз

В консерватории 7 марта в последний раз пройдет киноконцерт "Артист" – трогательную комедию Мишеля Хазанавичюса показывают в озвучке живого оркестра. Стоит удовольствие не слишком демократично: от 2 500 рублей до 7000 рублей, проходит не в первый раз, но пользуется успехом. Рассказываем, почему.

Кадр из фильма "Артист". Режиссер, автор сценария: Мишель Хазанавичус. Производство: Canal+ [fr],Ciné Cinémas

Как все это выглядит?

Немой фильм покажут на огромном экране в Большом зале консерватории, а озвучивать его будет в режиме реального времени симфонический оркестр "Русская филармония" под руководством голландского дирижера Эрнста Ван Тила.

Почему именно "Артист"?

Черно-белая комедия режиссера Мишеля Хазанавичюса – феномен французского кинематографа: у картины десять номинаций на "Оскар" и пять статуэток, в том числе за режиссерскую работу, мужскую роль, костюмы, музыку и главная – "Лучший фильм". Также он получил высокие оценки жюри Каннского фестиваля, семь премий BAFTA и три "Золотых глобуса".

Имена главных музыкантов не очень-то известны. Кто они: Людовик Бурс и Эрнст Ван Тил?

Французский композитор Людовик Бурс, исполнивший главные партии в фильме и получивший "Оскар", знаменит как раз музыкой в кино. Точно слышали его творчество, если смотрели "Мои Друзья" или "Агент 117". А вот Эрнст Ван Тил – один из главных дирижеров Европы: он руководил Лондонским симфоническим оркестром, а также Королевским и Роттердамским. Кстати, именно он дирижировал, когда записывали саундтрек к фильму "Артист".

Кадр из фильма "Артист". Режиссер, автор сценария: Мишель Хазанавичус. Производство: Canal+ [fr],Ciné Cinémas

Кто придумал формат киноконцерта?

Сурен Тер-Овсепян, генеральный директор компании Zaponmi:

"Идея создания киноконцерта по фильму "Артист" принадлежит нашей компании. Впервые мы провели его два года назад и чуть ли не сразу решили повторять. Ведь у фильма, который рассказывает о непростой судьбе актера немого кино Джорджа Валентайна, несколько премий "Оскар", есть "Золотой Глобус" и BAFTA. Вообще "Артист" – признание в любви к кинематографу. Но в любом случае, киноконцерт 7 марта – последний.

Оркестр исполняет музыку из фильма, иногда импровизирует, но в целом все в пределах партитуры. Цены на билеты зависят от стоимости продакшена, расходов организатора и разумеется вознаграждения музыкантам. К нам приезжает выступать композитор саундтрека к фильму Людовик Бурс и его друг дирижер Эрнст Ван Тиль. В связи с этим цены – выше среднего, но они сопоставимы со стоимостью билетов на мероприятия с участием звезд подобного уровня".

Киноконцерт проходит только в России?

Нет, музыканты Людовик Бурс и дирижер Эрнст Ван Тиль гастролируют с "Артистом" по миру: лондонский Альберт-холл, сиднейская опера, парижская филармония и другие "классические" залы Европы.

Кадр из фильма "Артист". Режиссер, автор сценария: Мишель Хазанавичус. Производство: Canal+ [fr],Ciné Cinémas

Что говорят те, кто уже видел "Артиста" в консерватории?

Алена Коротченкова, издатель Art-and-houses:

"Я была на самом первом киноконцерте. Очень люблю фильм "Артист", а здесь смотришь его под живую музыку, да еще и в любимом месте – консерватории, так что какие могут быть впечатления – только восторг. Но самое интересное, что фильм не воспринимается по-другому, сейчас просто модно соединять несколько видов искусства в одном шоу, в данном случае – кино и живая классическая музыка. С одной стороны, смотришь уже давно снятый и несколько раз увиденный фильм, с другой – все происходит здесь и сейчас. Пожалуй, это более яркие переживания".

7 марта в 19:00

Большой зал Московской консерватории

Большая Никитская, 13

Билеты – от 2500 до 7000