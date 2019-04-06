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Культура

6 апреля, 11:46

"Мертвые не умирают": новый смешной зомби-фильм Джармуша

культура кино weekend

В Сети появился бодрый трейлер нового фильма Джима Джармуша про зомби-апокалипсис, снятый в нетипичной для Джармуша манере. Судя по всему, нас ждет очень смешная пародия на зомби-культуру с изрядной долей экшена.

Кадр из фильма. Фото: IMDb


Один только актерский кастинг стоит того, чтобы с удовольствием потратить на это зрелище два часа жизни: Билл Мюррей и Адам Драйвер в роли полицейских, Тильда Суинтон работает патологоанатомом и в свободное время рубит зомби катаной, Игги Поп сам превращается в зомби, а Селена Гомес пытается выжить.

Все начинается в классической для зомби-фильмов манере: в маленьком сонном городке происходят загадочные нападения на людей. Расследовать дело берется Билл Мюррей, который 35 лет назад сражался с призраками в "Охотниках за приведениями", ему помогает Адам Драйвер – Кайло Рен из "Звездных воин", Патерсон из одноименного фильма Джармуша и Хлоя Севиньи ("Парни не плачут"). Местный патологоанатом – стильная Тильда Суинтон – помогает им и эффектно отрубает головы зомби катаной. Один из зомби – неожиданно Игги Поп, он хоть и изрядно разложился, но все также дерзок и крут, как в жизни. В зомби-фарсе участвуют также Стив Бушеми, Том Уэйтс, Селена Гомес, RZA, Остин Роберт Батлер, Калеб Лэндри Джонс и Рози Перес.

Видео: YouTube / Focus Features

Джармуш впервые обратился к зомби-культуре. Он уже снимал красивый, чувственный и меланхоличный фильм про вампиров "Выживут только любовники", но, судя по трейлеру, зомби будут решены в совершенно другом, комичном ключе. Эти обаятельные ходячие трупы не только пожирают живую плоть, но и хотят простых человеческих и прижизненных радостей: кофе и вина шардоне, например. Кажется, в фильме "Мертвые не умирают" Джармуш покажет совсем новых зомби, каких не было ни у кого. Впрочем, именно этого ждут поклонники от каждого его нового фильма.

Мировая зомби-премьера намечена на 14 июня, дата выхода в России пока неизвестна, как и подробности сценария, который написал сам Джармуш. Но, судя по всему, это будет очень смешно. Об этом Билл Мюррей рассказал еще год назад: "У меня намечается отличная работенка. Готовы? Это будет фильм о зомби. Джим Джармуш написал очень смешной сценарий зомби-фильма. И актерский состав у нас отличный".

Фильмы про вампиров и зомби, если к ним присмотреться, всегда на самом деле оказываются фильмами про время, а оно давно стало специализацией Джима Джармуша. Так что даже в ужастике про ходячих мертвецов режиссер наверняка окажется в своей стихии. К тому же он уже снял едва ли не самый чуткий (не хочется списывать со счетов "Голод" Тони Скотта) фильм про вампиров – "Выживут только любовники". Ну а ждать от картины стоит того же, что и всегда, – поэтических наблюдений об угасающей жизни, расслабленной игры экстраординарных актеров и уверенности, что хотя бы два часа нашего времени будут потрачены не зря. За то и любим!
Егор Москвитин
кинокритик


Ксения Баранова

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