Усадьбы классиков, музей обуви и этническая гостиница: мини-отпуск недалеко от столицы

Осень – не только пора дождей и тоски по ушедшему лету, но и отличное время для внутреннего туризма! Если ваш отпуск уже прошел или еще не наступил, обратите внимание на Подмосковье и ближайшие регионы. Они дают массу возможностей ненадолго сменить обстановку и разогнать хандру. Семь вариантов для короткого побега на выходные – в материале портала Москва 24.

Константиново

Музей-заповедник Сергея Есенина находится в Рязанской области. Сегодня родное село поэта продолжает жить своей жизнью. С населением в 350 человек оно не превратилось в нежилое музейное пространство – наоборот, музей гармонично вошел в быт деревни, история которой насчитывает уже 400 лет. На территории заповедника находится усадьба Есениных, школа, в которой учился будущий поэт, усадьба помещицы Кашиной, ставшей прототипом главной героини поэмы "Анна Снегина", дом священника, а также церковь и научно-культурный центр музея с литературной экспозицией. Но главная достопримечательность Константинова – это его природа. Открывающийся с расположенного высоко над Окой села вид на реку и луга – редкий образец нетронутой красоты, которой так не хватает городскому жителю.

Единый входной билет на экспозиции музея стоит 350 рублей, примерно столько же – экскурсии по каждому из объектов. В Константиново есть кафе, ресторан и магазин со всем необходимым. А для тех, кто захочет переночевать – гостевой дом, где можно остановиться за 600-800 рублей.

Дорога в Константиново займет пару часов – полтора часа на фирменном экспрессе Москва-Рязань до станции Рыбное (билет стоит 520 рублей) и 20-30 минут от Рыбного на такси – за 300 рублей вас отвезут прямо к заповеднику.

Этнографический парк-музей Этномир

Для тех, кто мечтает отправиться в дальние края, но никак не может туда выбраться, придумали Этномир – самый большой этнографический парк-музей России. Он раскинулся на площади 140 гектаров в Калужской области. На территории обосновалась целая коллекция своеобразных культурных кластеров, посвященных всем частям света – от Европы до Юго-Восточной Азии.

В Этномире можно интересно и продуктивно провести время – попробовать себя в национальных ремеслах, узнать все о кухне разных стран, принять участие в мастер-классах и квестах, сходить в один из музеев или посетить одну из многочисленных экскурсий. А при желании – остановиться на ночь в одном из одиннадцати этнических отелей, каждый из которых отличается особым колоритом.

Добраться до Этномира можно за два часа – на экспрессе до станции Балабаново (300 рублей), а оттуда – на такси или фирменном автобусе, курсирующем до Этномира и обратно один раз в день.

Коломна

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Одно из главных преимуществ Коломны – она совсем недалеко от Москвы. За два часа на электричке вы переместитесь в древний город с уникальными достопримечательностями. Самые популярные из них: Коломенский кремль XVI века с его Соборной площадью, на которой расположены Успенский собор, Тихвинская церковь и колокольня, а также один из символов города – музей пастилы. Экскурсия там – это чаепитие в старом деревянном домике: настоящее путешествие во времени! Здесь же есть и музей калача.

На второй день путешествия можно поехать в контактный зоопарк Горки, что недалеко от города. В Горках посетителям предоставляют возможность покататься на лошадях, "пообщаться" с кроликами, оленями, коровами и другими животными, а также купить местные фермерские продукты. Тем, кто интересуется советским искусством, будет интересно зайти в музей-резиденцию "Арткоммуналка", где воссоздан быт 1960-х годов, а также периодически проводят выставки современных художников.

Поленово

Расположенная на берегу Оки усадьба Василия Поленова раскинулась на 870 гектаров. На ее территории и в окрестностях раскиданы построенные по проектам самого художника главный дом, мастерская "Аббатство", выставочный зал "Фахверк", лодочный сарай "Адмиралтейство", а также флигели и Троицкая церковь.

Кроме обычных экскурсий можно заказать конную прогулку по усадьбе и прокатиться по мемориальному парку или окрестным лугам. Для тех, кто настроен провести в Поленове все выходные, в пяти километрах от заповедника расположен бутик-отель.

Добраться до музея можно с Курского вокзала на фирменном экспрессе до станции Тарусская (полтора часа), а оттуда – на автобусе или такси.

Тверь

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

Еще одна туристическая жемчужина, куда можно добраться "Ласточкой" всего за пару часов. Расположенный на берегу Волги город может похвастаться нарядной набережной с красивыми мостами, дворцом, построенным по указу Екатерины II (сегодня в нем работает галерея с картинами Левитана, Серова и Венецианова) и даже собственным Арбатом – улицей Трехсвятской.

Во второй день в Твери можно устроить прогулку на теплоходе, сходить Ботанический сад и полюбоваться городом из расположенного на двадцать втором этаже ресторана "Панорама". Любители агротуризма могут также выбраться в село Медное на основанную почти 20 лет назад Итальянскую сырную ферму.

Зарайск

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

От Москвы до Зарайска – 160 километров, добраться до города можно за два с половиной часа автобусом от автостанции Котельники. Бывший когда-то крупным купеческим центром, он и сегодня хранит остатки былого благосостояния. Каменные церкви, торговые ряды и старые домики погружают в атмосферу уютного провинциального города, окунувшись в которую можно напрочь забыть о шуме столицы.

Главные достопримечательности Зарайска – местный кремль, святой источник "Белый колодец", а также интерактивный музей обувного дела "Август Редерс в Зарайске", где проводят мастер-классы и продают необычные "обувные" сувениры. А всего в двенадцати километрах от города раскинулась музей-усадьба Федора Достоевского, где можно узнать о том, как жила семья классика.

Мелихово

Музей-заповедник Антона Чехова (здесь писатель жил с 1892 по 1899 годы) важное место для русской литературы, ведь на создание многих сюжетов классических рассказов Чехова вдохновили именно эти края. Сегодня музей-заповедник включает в себя главный усадебный дом, мемориальный флигель, где была написана пьеса "Чайка", флигель-кухню, баню, а также экспозицию старинного медицинского пункта "Амбулатория". Здесь же сохранились и две школы, построенные писателем – в каждой из них открыты выставки. Каждую субботу в музее пьесы классика играет театр "Чеховская студия". Есть и совсем необычные развлечения: например, в Мелихово можно научиться играть в крокет.

Добраться до музея можно за полтора часа электричкой от Курского вокзала до станции Чехов, потом – автобусом или такси. Стоимость посещения музея – от 260 рублей. В нескольких шагах от заповедника находится гостевой дом, ночь в нем обойдется от 2000 рублей.

Лиза Минаева