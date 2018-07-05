Вселенная Marvel, южнокорейская сенсация и необычный зомби-хоррор: что смотреть в кино

Новые приключения Человека-муравья, экзистенциалистский зомби-апокалипсис в Париже и фаворит Каннского кинофестиваля: редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

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"Человек-муравей и Оса" – юбилейный, двадцатый фильм кинематографической вселенной Marvel, продолжение "Человека-муравья" с Полом Раддом и Эванджелиной Лилли в главных ролях. В новом фильме Скотту Лэнгу предстоит научиться совмещать обязанности заботливого отца, воспитывающего дочь в Сан-Франциско, и опасную работу супергероя, в которой к нему примкнет новый напарник.

Как и другие супергеройские картины, "Человек-муравей и Оса" – главный фаворит прокатной гонки, уже успевший полюбиться зрителям за границей (им сиквел понравился даже больше оригинального фильма).



Видео: YouTube/MARVEL Россия

Недавно представленный в конкурсе в Каннах "Пылающий" уже вошел в историю как фильм, получивший самые высокие оценки критиков за все время существования кинофестиваля. Синопсис и трейлер южнокорейской драмы, поставленной по рассказу Харуки Мураками, скорее интригуют, чем дают понять, чего именно стоит ждать зрителю.

"Пылающий" – фильм о своеобразном треугольнике, главные действующие лица которого – молодой писатель, снова встретившаяся на его жизненном пути старая знакомая и ее новый друг, с которым девушка познакомилась в Африке. Охарактеризованная критиками и как современный "Великий Гэтсби", и как южнокорейский "Малхолланд Драйв", эта детективная драма – главный фильм недели для всех любителей фестивального кино.



Видео: YouTube/ПРОвзгляд

"Невидимка" – визуально "сочный" англоамериканский триллер с Натали Дормер и Эмили Ратаковски в главных ролях. Ставшая невольным свидетелем убийства в квартире, расположенной над ее собственной, слепая София оказывается вовлечена в криминальный мир Лондона, главные действующие лица которого – опасные международные преступники, спецслужбы и, конечно же, русская мафия.

Уже прошедший в международном прокате, фильм "Невидимка" получил смешанные отзывы и рейтинг 5,7 IMDb. Разочаровавший многих любителей жанра, он может быть интересен, скорее, из-за исполнительниц главных ролей и красивого визуального ряда.



Видео: YouTube/iVideos

"Попробуй подкати" – жизнеутверждающая французская комедия. Главный герой – богатый и избалованный женским вниманием мачо, который поставил себе целью соблазнить очередную красотку, разыгрывая для этого роль человека в инвалидной коляске. Но его планы меняются, когда та знакомит его со своей сестрой, с которой у мнимого больного оказывается много общего...

"Попробуй подкати" – типичный французский фильм, с присущим этой нации жизнелюбием утверждающий силу любви в самых нелепых и невероятных обстоятельствах.



Видео: YouTube/KinoGuru

"Зверь" – полнометражный дебют британского режиссера Майкла Пирса, один из самых загадочных и интригующих фильмов лета. История о Молл, живущей на небольшом острове и влюбляющейся во внезапно появляющегося в ее городе незнакомца. Впервые испытывая ощущение счастья и свободы, она поддается на его убеждения покинуть деспотичную семью, которая выступает против их отношений. Когда ее возлюбленный попадает под подозрение в совершении серии убийств, произошедших на острове, Молл предстоит сделать еще более сложный выбор: остаться на стороне любимого, которого она почти не знает, или вернуться к своим родственникам, от опеки которых она так мечтала освободиться...



Видео: YouTube/RWV Films

"Париж. Город Zомби" Доминика Роше – еще один полнометражный режиссерский дебют. Необычный зомби-хоррор, местом действия которого является французская столица, освещает на первый взгляд не новую для кинематографа тему. Это история молодого человека, обнаруживающего после вечеринки в доме своей бывшей девушки, что все жители города превратились в зомби. Запершись в своем новом жилище, он держит оборону против бывших сограждан, пытаясь выжить и не сойти с ума. Именно одиночество и является главной темой фильма, экшн-сцены которого сведены к минимуму, что превращает его скорее в созерцательную драму, чем в ожидаемый по трейлеру фильм ужасов.



Видео: YouTube/iVideos

Лиза Минаева