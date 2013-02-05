В "Сокольниках" пройдет турнир по джиббингу Ski & Snowboard Show

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории проекта "The Горка" парка "Сокольники" 9 февраля состоится Всероссийский турнир по джиббингу Ski & Snowboard Show. В нем примут участие райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Томска и Смоленска.

Как сообщает департамент культуры Москвы, соревнования пройдут в формате jam-session. На 200-метровом склоне будут установлены фигуры, на которых участники попытаются исполнить трюки. Разгон спортсменов будет осуществляться с помощью лебедки.

На время турнира будет организована DJ-зона, смотровая площадка и кафе. Комментировать происходящее будет вице-чемпион мира по кабельному вейкбордингу Юрий Пашков.

Начало мероприятия - в 14.00.