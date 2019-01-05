6 кондитерских с оригинальными десертами

Гид для сладкоежек: шесть кафе, где подают необычные лакомства, способные перенести в разные уголки планеты.

Casa Leone – итальянское кафе-джелатерия

Фото: Casa Leone

Джелатерия Casa Leone специализируется на знаменитом итальянском джелато – приготовленной вручную из натуральных продуктов разновидности мороженого. Более плотное и насыщенное по вкусу и менее холодное в сравнении с фабричным, оно не содержит химических добавок и может включать самые разные ингредиенты – от шоколада, орехов и сезонных фруктов до овощей, сыра и пряных трав.

Кулинарная составляющая Casa Leone – дело обладателя Кубка мира по приготовлению мороженого Серджио Дондоли. Постоянно меняющийся ассортимент включает в себя как традиционные (мята, кокос, лимон), так и необычные вкусы (тыква, свекла, хурма, горгонзола, базилик, запеченная тыква). Для тех же, кто готов и к более серьезной трапезе, есть основное меню с классическими блюдами итальянской кухни – от супов и салатов до пиццы и ризотто.

Лубянский проезд, 15 с. 2

Ladurée – французская кондитерская

Фото: Ladurée

Знаменитая французская кондитерская, ведущая свою историю еще с 1862 года и представленная сегодня в 28 странах, известна прежде всего благодаря изобретенному здесь десерту, ставшему одним из символов французской кухни – пирожному макарон. Именно наследник основателя этого чайного дома придумал соединить две половинки миндального печенья с помощью крема. В России первый Ladurée расположился в статусном месте рядом с Красной площадью, так что поход туда вполне может сопровождать любое знаковое событие. В постоянной коллекции вкусов пирожного – проверенная временем классика (ваниль, роза, кофе, лакрица, соленая карамель), в сезонном меню – "преходящие" вкусы (рисовый пудинг с малиной, облепиха, коричневый сыр). Кроме того, в основном меню – большая коллекция завтраков, обедов и ужинов, содержащих как традиционные французские, так и авторские блюда. Помимо основного ресторана на Никольской улице к сети относится и более "камерный" бутик на Малой Бронной.

Никольская, 5/1, строение 3

Малая Бронная, 27/14

Favorite Cake – американская кондитерская

Фото: Favorite Cake

Перенестись из заснеженной Москвы в схожий с ней по духу мегаполис на другой стороне света можно в кондитерской Favorite Cake. В этом небольшом кафе в нью-йоркском стиле на Никитском бульваре можно круглосуточно заказать традиционный американский завтрак, но главным пунктом являются, безусловно, десерты. Традиционные американские капкейки, ассорти из чизкейков и блинные торты, десерты в стакане, домашние вафли и панкейки точно не оставят голодными, а светлый и стильный дизайн радует глаз и передает атмосферу собранной расслабленности "большого яблока".

Никитский бульвар, 14

Музей Русского Десерта – дореволюционная "конфектная" лавка

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Одно из самых необычных московских заведений, объединяющее музей, галерею и кафе – Музей Русского Десерта. Экспозиция воспроизводит русскую "конфектную лавку" XIX века, где проходят экскурсии для малышей и взрослых, мастер-классы (например, по изготовлению фигурных пряников и сахарных цветов). Создатели представляют десерт как элемент русской культуры и рассказывают о вкладе русских конфетчиков в мировое кондитерское искусство. В кафе сделан упор не на ассортименте, а на уникальности и аутентичности предлагаемых напитков и лакомств. Среди них – кусковой шоколад, битые пряники из меда и орехов, ржаные пряники, пастила, а также крафтовый сыр из сыродельни в Липецкой области.

Мерзляковский переулок, 15

Max Brenner – шоколадный бар

Фото: Max Brenner

Знаменитый израильский бренд, являющийся, пожалуй, одним из главных проповедников шоколадной культуры в мире, держит рестораны в семи странах. С 2014 года он существует и в России. Max Brenner – заведение, словно воплощающее в жизнь детскую мечту о шоколадных реках, навеваемую книгой "Чарли и шоколадная фабрика". В меню как традиционные десерты (крепы, бельгийские вафли, шоколадное фондю и фондан), так и фирменные блюда – шоколадная пицца, ванильное эскимо с фондю из молочного шоколада с орешками и вафельными шариками и даже своеобразный "укол счастья" в виде шоколадного шприца. Кстати, оригинальностью здесь отличаются не только десерты, но и посуда, в которой их принято подавать – кружка-обнимашка Хаг Маг, вдохновленная приключениями Алисы в стране Чудес, башня для фондю и другие. При желании, все их можно купить.

Цветной бульвар, 2

udcкафе – сеть с авторскими и классическими десертами

Фото: udcкафе

Открывшийся в 2011 году в виде небольшой кондитерской на Большой Грузинской, бренд Upside Down Cake сегодня представляет собой сеть городских кафе с оригинальным меню. Из десертов, ради которых и открывалось оригинальное заведение, в udcкафе можно найти традиционный американский торт "Красный бархат", несколько видов чизкейков, пудинги, брауни и меренги. А самым неугомонным сладкоежкам точно понравятся сеты из капкейков – от шести до 16 штук. Помимо основного меню и круглосуточных завтраков, кафе также предлагает воспользоваться услугой доставки.

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Лиза Минаева