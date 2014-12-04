Мединский опроверг слухи о сокращении финансирования в сфере культуры

Владимир Мединский. Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Министр культуры РФ Владимир Мединский опроверг слухи о значительном сокращении финансирования сферы культуры в 2015 году, сообщает ТАСС.

По словам Мединского, правительство и президент продолжают уделять приоритетное значение вопросу развития этой сферы.

Ранее в Госдуме высказали беспокойство тем, что в федеральном бюджете на следующий год финансирование сферы культуры планируют сократить на 600 миллионов рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Напомним, что нынешний 2014 год объявлен в стране Годом культуры. В числе главных задач по развитию сферы культуры в этом году значилось повышение социального статуса работников культуры, повышение зарплаты и пенсионного обеспечения работников культуры, развитие государственно-частного партнерства.

По данным МИА "Россия сегодня", на мероприятия в рамках Года культуры в федеральном бюджете было заложено 5,97 миллиарда рублей. При этом общая сумма бюджетных ассигнований по линии министерства культуры в 2014 году составляет 97,2 миллиарда рублей.