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Культура

04 декабря 2014, 17:56

Мединский опроверг слухи о сокращении финансирования в сфере культуры

культура бюджет финансирование Владимир Мединский власть бюджет России

Владимир Мединский. Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Министр культуры РФ Владимир Мединский опроверг слухи о значительном сокращении финансирования сферы культуры в 2015 году, сообщает ТАСС.

По словам Мединского, правительство и президент продолжают уделять приоритетное значение вопросу развития этой сферы.

Ранее в Госдуме высказали беспокойство тем, что в федеральном бюджете на следующий год финансирование сферы культуры планируют сократить на 600 миллионов рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

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Напомним, что нынешний 2014 год объявлен в стране Годом культуры. В числе главных задач по развитию сферы культуры в этом году значилось повышение социального статуса работников культуры, повышение зарплаты и пенсионного обеспечения работников культуры, развитие государственно-частного партнерства.

По данным МИА "Россия сегодня", на мероприятия в рамках Года культуры в федеральном бюджете было заложено 5,97 миллиарда рублей. При этом общая сумма бюджетных ассигнований по линии министерства культуры в 2014 году составляет 97,2 миллиарда рублей.

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