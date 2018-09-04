Фрик-хоп от 6ix9ine, Ян Гэ и книги на ВДНХ: куда сходить на этой неделе

Интернет-звезда 6ix9ine приедет из Нью-Йорка с первым российским концертом, Эверласт докажет столичной публике, что рэп – дело не только молодых, а на ВДНХ откроется Международная книжная выставка. Редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события этой недели.

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

ММКВЯ–2018

Московская международная книжная ярмарка пройдет на ВДНХ в 31-й раз. В этом году главной темой выставки стала детская литература. В дни ММКВЯ с лекциями выступят Денис Викторович Драгунский, директор детского департамента издательства АСТ Ольга Муравьева, ректор Литературного института Алексей Варламов, писатель Сергей Шаргунов и другие. На ярмарке также можно будет пополнить свою библиотеку новинками художественной литературы и нон-фикшна.

Где: ВДНХ



Когда: 5-7 сентября

Эверласт в Red

Джонни Кэш от мира хип-хопа и Эминем из вселенной кантри. Эверласт докажет в клубе Red, что исполнять рэп могут и белые мужчины предпенсионного возраста, пережившие инфаркт. Эверласт начинал свою карьеру в группе House of Pain, одной из немногих формаций, к которой действительно уместно применить слово "культовая".

Где: Клуб Red



Когда: 5 сентября, 20:00

"Анна в тропиках"

Электротеатр Станиславский открывает осенний сезон спектаклем по пьесе Нило Круза "Анна в тропиках". Действие происходит во времена Великой депрессии. На фабрике по производству сигар работает грамотный человек, который читает рабочим вслух "Анну Каренину". Совсем скоро он станет не нужен, потому что не сможет перекричать шум станков, пришедших на смену ручному труду. Пьеса, по которой поставлен спектакль, принесла ее автору Пулитцеровскую премию. Режиссер – Александр Огарев.

Где: Электротеатр Станиславский



Когда: 4-6 сентября, 19:00

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ян Гэ в "Мумий Тролль Music Bar"

Китайская певица Ян Гэ добралась до финала российского шоу "Голос", успела поработать в "Гоголь-центре" и сняться в "Притяжении" Федора Бондарчука. На днях она отметит юбилей. В свой 30-й день рождения Гэ решила дать большой сольный концерт. Восходящая звезда исполнит песни со своего дебютного мини-альбома и не только.

Где: "Мумий Тролль Music Bar"



Когда: 6 сентября, 20:00

Вечер Евгения Водолазкина

"Редакция Елены Шубиной" приглашает на встречу с лауреатом премии "Большая книга" Евгением Водолазкиным. Один из лучших прозаиков современной России прочитает тексты из сборников "Счастье-то какое!" и "Игра народная. Русские писатели о футболе". Вечер пройдет в рамках цикла "Рассказы про меня".

Где: "Дом 12"



Когда: 6 сентября, 19:30

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

6ix9ine в Cition Hall

Даниэля Эрнандеса, более известного как 6ix9ine, принято называть "человеком-мемом". Но ему все равно, что о нем говорят, и он едет в Москву, чтобы зарядить столичную публику энергией фрик-хопа. 6ix9ine начинал как звезда соцсетей, но моментально вышел на новый уровень, став главным открытием прошлого года для тех, кто следит за клауд-рэпом. Вытатуированный от головы до пят, грозный снаружи, но добрый внутри 6ix9ine не может не раскачать танцпол.

Где: Cition Hall



Когда: 7 сентября, 20:00

Ibibio Sound Machine в "16 Тоннах"

Мало кто может так удачно использовать и переосмыслять эстетику 80-х, как Ibibio Sound Machine. Лондонский фанковый оркестр во главе с вокалисткой Ино Уильямс принесут в осеннюю Москву немного африканской жары. В прошлом году у коллектива вышел второй студийный альбом, который получил заслуженную похвалу от ведущих критиков. С новой программой Ibibio Sound Machine успешно выступили в Англии, Испании, Финляндии и Гонконге. Теперь на очереди Россия.

Где: Клуб "16 Тонн"



Когда: 7 сентября, 20:00