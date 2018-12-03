33 фильма зимы, которые нельзя пропустить

Блокбастеры про одного из "Трансформеров", танки, бокс и прочее, артхаус всех сортов и расцветок, самые громкие российские релизы, кино под "Оскар" – зимой в прокат выпускают самое важное. Вот что нужно знать о сезонных релизах, чтобы ничего не пропустить.

"Дом, который построил Джек"

Видео: YouTube/RWV Films

Внеконкурсная сенсация Канна–2018 – новый фильм Ларса фон Триера. Датский сумрачный гений снял кино о том, как тяжело на свете живется творцам, даже если эти творцы – серийные маньяки. Лучше поберечься и не ходить беременным, детям и слабонервным.

В прокате с 6 декабря

"Аквамен"

Видео: YouTube/WBRussia

Студия Warner все еще пытается конкурировать с Marvel при помощи фильмов по мотивам комиксов DC. "Аквамен", по идее, должен быть беспроигрышной ставкой: это хитро придуманное подводное фэнтези о земном мальчике, который, вырастая, узнает, что должен быть королем Атлантиды, снимал Джеймс Ван, мастер коммерческого кино ("Пила", "Астрал", "Заклятие" и самый кассовый в серии "Форсаж 7"). В главной роли – Джейсон Момоа, могучий Кхал Дрого в "Игре престолов".

С 13 декабря

"Бамблби"

Видео: YouTube/iVideos

Первый спин-офф в бесконечной, кажется, франшизе "Трансформеров", про того милого, желтого, гигантского, человекоподобного робота, который пересобирается из Volkswagen Beetle и жужжит, как шмель (по-английски, соответственно, – bumblebee). Должно получиться кино посвязнее, чем обычно (ну или хотя бы просто менее бессмысленное).

С 13 декабря

"Человек-Паук: Сквозь вселенные"

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

В результате купли-продажи прав на Человека-паука, художественные фильмы про него теперь снимает студия Disney, а персонаж – часть киновселенной Marvel. А вот студия Sony, которая в свое время приобрела у Marvel права на этого персонажа, а теперь частично отдала их обратно, экспериментирует с тем же героем в анимации. Мультфильм о том, как Человек-паук встретил сразу кучу братьев по несчастью из параллельных вселенных получился совсем не глупый, очень красивый, сделанный в стиле комиксов.

С 13 декабря

"Хрусталь"

Видео: YouTube/Capella Film

Раздаем авансы: велик шанс, что "Хрусталь" на наших постсоветских широтах встанет в массовом сознании на то же место, что и "Брат". Но даже если нет, то это все равно упоительно точное кино о девяностых как эпохе нестерпимой свободы, которую смогли пережить не все. Тем удивительнее, что это фильм белорусский и дебютный: режиссер Дарья Жук раньше долго работала в Америке. В главной роли – Алина Насибуллина, жена рэпера Хаски, кстати у него самого в фильме есть небольшое и очень смешное камео.

С 13 декабря

"Гринч"

Видео: YouTube/IlluminationRus

В прошлый раз зеленого недоброго похитителя Рождества (или Нового года, зависит от страны, где выходит фильм) играл Джим Кэрри. В этот раз про него делает мультфильм студия Illumination, известная по "Миньонам", впрочем, говорят зрелище получилось не настолько детским. Озвучивать главного героя саркастичные продюсеры позвали Бенедикта Камбербэтча, который на этого Гринча неуловимо похож.

С 13 декабря

"Унесенные призраками"

Кадр из мультфильма "Унесенные призраками". Реж. Хаяо Миядзаки. Кинокомпания "Пионер"

В широкий прокат снова выходит страшный и светлый, грустный и смешной, гениальный и совершенно волшебный мультфильм Хаяо Миядзаки про девочку, родители которой превратились в свиней, а она сама стала прислужницей у противной ведьмы с гигантской бородавкой на лбу. Все эпитеты, впрочем, ничего не описывают: если не видели, просто посмотрите, раз есть такая возможность, а если видели, вам можно ничего не объяснять.

С 27 декабря

"Т-34"

Видео: YouTube/Central Partnership

Очередной "первый фильм года" (может, помните, такой теглайн был в 2005-м году у "Дневного дозора") от самых амбициозных продюсеров (Златопольский, Михалков, Дишдишян, Блаватник), с главными актерами момента (снова – Петров и Старшенбаум, как в "Притяжении"), за самые большие деньги (страшно подумать, 600 миллионов). В этот раз потенциальный главный отечественный блокбастер года – военное кино, названное в честь легендарной "тридцатьчетверки". Его будут смотреть все, и неважно, понравится или нет. Важно, что это будет кино, "без которого нас невозможно представить, еще труднее – понять".

С 27 декабря

"Мэри Поппинс возвращается"

Видео: YouTube/Disney Россия

Волшебная няня (Эмили Блант) вернулась, но дети уже немного постарели, и она им больше, кажется, не нужна. На улице – времена Великой депрессии, Джейн стала суфражисткой, Майкл – грустным банкиром. Студия Disney продолжает старчески переосмыслять классические британские сказки: ранее в этом году был "Кристофер Робин", где к очередному депрессивному взрослому возвращаются говорящие игрушки. И вот опять.

С 3 января

"Жил-был Дэдпул"

Видео: YouTube/HD Trailers

Любопытный эксперимент задумали провести боссы студии Fox со своей главной удачей последних лет: антигероем-похабщиком Дэдпулом. В прокат выйдет то, что обычно остается на коллекционных Bluray-дисках: дополненная для фанатов специально подснятыми сценами, но иронически переосмысленная версия "Дэдпула 2", без крови и жести, специально под католическое Рождество.

С 3 января

"Крид 2"

Видео: YouTube/WBRussia

Сиквел удивительно искреннего фильма о Филадельфии, боксе и легендарном Рокки Бальбоа. На ринг снова выйдут все, и вечно живой Сильвестр Сталлоне, но, говорят, это для него последнее возвращение в бесконечную франшизу. Однако Майкл Б. Джордан, сыгравший сына Аполло Крида и теперь ставший главным героем, в этой роли, кажется, закрепился надолго.

С 10 января

"1+1: Голливудская история"

Видео: YouTube/Capella Film

Удивительно, но в Голливуде, кажется, и правда покадрово пересняли душеспасительный, чересчур гладенький, но очень любимый в народе европейский фильм 2011 года про богатого белого инвалида и его нового друга, бедного афрофранцуза. Пересказывать сюжет не имеет смысла, потому что все видели оригинал, добавим лишь, что в ролях совсем не последние люди в Голливуде – Брайан Крэнстон, Кевин Харт и Николь Кидман.

С 10 января

"Стекло"

Видео: YouTube/Novoekino

М. Найт Шьямалан чем только не занимался с тех пор, как прославился с "Шестым чувством": снимал какую-то дичь с Уиллом Смитом и его сыном ("После нашей эры") и просто какую-то дичь ("Повелитель стихий"), а также бесконечно пережевывал разные сюжетные концепции с неожиданным поворотом в финале ("Таинственный лес", "Визит" и так далее). И вот, наконец, снова нашел себя: теперь у него киновселенная Шьямалана, в которой объединяются герои "Сплита" и "Неуязвимого" и начинают увлекательно сходить с ума.

С 17 января

"Две королевы"

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

Ирландка (Сирша Ронан) и австралийка (Марго Робби) играют соответственно правительниц Шотландии (Мария Стюарт) и Англии (Елизавета I). Эта неожиданная по кастингу историческая костюмная драма о том, что все могут короли (и королевы), посвящена монаршим интригам XVI века. Сценарий, кстати, писал Бо Уиллимон, бывший шоураннер "Карточного домика".

С 17 января

"Астерикс и тайное зелье"

Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Кажется, что Жерар Депардье уже целую вечность играет Обеликса, добродушного полного галла, хотя это ошибочное ощущение: последний фильм во франшизе с его участием вышел аж в 2012-м. Тем временем, оказывается, есть уже девять мультфильмов о приключениях легендарной парочки из галльского сопротивления империи Цезаря, и вот к нам в прокат попала десятая по счету серия, наверняка такая же милая и добродушная, как и до этого.

С 17 января

"Наше время"

Кадр из фильма "Наше время". Реж. Карлос Рейгадас. Кинокомпания "Иноекино"

Внимание: это не кино, а полный хардкор, но оно того стоит. Трехчасовой мексиканский артхаус за авторством Карлоса Рейгадаса о сложноустроенной любви втроем, в которой супруг лишь издалека наблюдает за супругой и ее любовником, – это мощная вещь из конкурса Венецианского фестиваля, в которую проваливаешься с головой и которой не можешь надышаться. Самое поразительное, что главные роли в этом чрезвычайно откровенном фильме играют сам режиссер и его настоящая жена.

С 17 января

"Холмс & Ватсон"

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Комедийное переосмысление знакомых до слез конандойлевских расследований. Шерлока играет совершенно не подходящий (и потому, разумеется, подходящий идеально) Уилл Феррелл, Ватсона – номинант на "Оскар" Джон Си Райли ("Братья Систерс").

С 24 января

"Зеленая книга"

Видео: YouTube/Capella Film

Фильм-победитель фестиваля в Торонто, что гарантирует ему первые позиции на старте оскаровской гонки. "Зеленая книга" – это реально издававшийся в середине XX века путеводитель по Америке для афроамериканцев, где описывались те места и дороги, где для цветного населения было относительно безопасно находиться. По этому путеводителю и следуют известный джазист (Махершала Али, "Оскар" за фильм "Лунный свет") и его водитель (Вигго Мортенсен).

С 24 января

"Море соблазна"

Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Режиссер Стивен Найт известен по предельно камерному фильму "Лок", где Том Харди просто едет на машине весь фильм и больше ничего не происходит. Теперь ему дали денег на что-то более серьезное, многофигурный триллер из жизни богатых людей: Карибские острова, миллиардер и его жена, страшные тайны, зловещая музыка. На "Оскар" фильм, в отличие от "Зеленой книги", пожалуй, не претендует, зато актеры хороши: солирует Макконахи, с ним – Энн Хэтэуэй, Джейсон Кларк и другие.

С 24 января

"Красивый мальчик"

Тинейджер из хорошей, хоть и разведенной семьи (Тимоти Шаламе), вдруг начинает неожиданно для своего очень приличного отца (Стив Карелл) употреблять наркотики. Они начинают разбираться, как это пережить, как бросить, и как это все началось. Серьезная жизненная драма, идет на "Оскар". Рекомендуется смотреть вместе с "Девочкой" (см. ниже) для мета-комедийного эффекта (в том смысле, что "Красивый мальчик" должен идти парой с "Девочкой").

С 24 января

"Девочка"

Кадр из фильма "Девочка". Реж. Лукас Донт. Кинокомпания "HHG"

Один из центральных, корпусных фильмов Каннского фестиваля–2018. Без прикрас о насущном: мальчик-подросток находится в процессе смены пола. Отец ее во всем поддерживает, но пройти через этот сложный путь гормональной терапии очень тяжело. Жесткая драма, автор которой бельгийский дебютант Лукас Донт, не боится ни натурализма, ни разговоров об операциях над половыми органами. Удивительно, что такое кино вообще выходит в России.

С 24 января

"Фаворитка"

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Греческий режиссер Йоргос Лантимос раньше вообще-то снимал сюрреалистичные фильмы с трудно дешифруемыми намеками на глубокий смысл ("Клык", "Лобстер"). Но теперь вдруг снял феминистическую историческую драму с пышными платьями и густыми дворцовыми интригами, которые вокруг старой королевы Анны (Оливия Колман, приз за лучшую женскую роль на Венецианском фестивале) плетут две фаворитки (Эмма Стоун и Рэйчел Вайс).

С 31 января

"Белый парень Рик"

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

В центре сюжета – реальная история. Ричард Уэлш-младший с 14 лет был осведомителем ФБР, а когда перестал быть нужным федералам – стал торговать наркотиками. Самого Рика играет дебютант в полнометражном кино 17-летний Ричи Мэррит, его отца – Мэттью Макконахи, а деда – великий Брюс Дерн. В общем, это на "Оскар".

С 31 января

"Русский Бес"

Видео: YouTube/В Рейтинге

Если вы скучаете по временам, когда все режиссеры копировали Тарантино, то специально для вас режиссер Григорий Константинопольский словно все еще живет и снимает в девяностых. Это, на самом деле, не плохо, а хорошо: его дикий, кровавый, психопатичный и саркастический фильм с Иваном Макаревичем в главной роли – это то постмодернистское переосмысление Тарантино, которое мы заслужили в России 2018/2019 года.

С 31 января

"Тайна печати дракона"

Видео: YouTube/Кинокомпания "СТВ"

Отечественный проект, который, казалось, не выпустят никогда, потому что ну не может такого быть: в одном российском кино снялись сразу и Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. Звучит как скверный анекдот, и есть шанс, что так и будет, но почему бы не рискнуть? Все равно хороший фильм с Чаном и Шварценеггером как раз и должен быть категории B, а не каким-нибудь пафосным блокбастером.

С 7 февраля

"Завод"

Видео: YouTube/В Рейтинге

Свежий Юрий Быков ("Дурак", "Майор") – опять о том, как нелегко в России жить. Снова очень остросоциальный: по сюжету, в небольшом городе закрывают завод, градообразующее предприятие, и работяги, не оценив жеста, удерживают в заложниках олигарха-владельца. Будет очень мрачно и по правде.

С 7 февраля

"Лего Фильм 2"

Видео: YouTube/WBRussia

Продолжение одного из самых примечательных фильмов в жанре коммерческой анимации за последние годы, гимна неостановимой детской фантазии, в котором, помимо миллионов 3D-деталек LEGO, сыграл также Уилл Феррелл. Страшно даже подумать, какие разнообразные персонажи нам встретятся во второй части. В первой были, например, Бэтмен, Гэндальф, Линкольн, Медуза Горгона, Клеопатра и так далее, и так далее.

С 7 февраля

"Ван Гог. На пороге вечности"

Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Биографический фильм о знаменитом сумасшедшем голландце показывает нам его уже в чрезвычайно плохом состоянии, в последние недели жизни, когда он писал картины, не останавливаясь, словно зная, что конец близок. Ван Гога играет Уиллем Дефо, который, как выяснилось, чрезвычайно похож на художника внешне, достаточно только надеть на него подходящую соломенную шляпу.

С 7 февраля

"Алита: Боевой ангел"

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

В амбициозный проект Роберта Родригеса после каждого нового трейлера веришь все меньше, но верить все еще хочется. Киберпанк-аниме о летающей девушке-киборге перенесли в кино настолько бережно, что главной героине даже сделали гигантские анимешные глаза. В антиутопическом мире ей, конечно, не поздоровится. Кроме Розы Салазар в главной роли в фильме заняты также Кристоф Вальц и Махершала Али.

С 14 февраля

"Как приручить дракона 3"

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

Это будет, кажется, все-таки заключительная часть анимационной саги о викинге Иккинге и его драконе Беззубике, которые растут бок о бок вот уже два мультфильма. В третьей картине уже бородатый, но все еще довольно субтильный юноша вновь будет летать на своем Беззубике, больше похожем на кожаного котика, и мы, наконец, выясним новые подробности о загадочной жизни драконьего рода.

С 21 февраля

"Власть"

Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Сверхожидаемый фильм Адама МакКея ("Игра на понижение") о влиятельном американском политике Дике Чейни, вице-президенте при Буше-младшем. Его сыграл в очередной раз критически располневший Кристиан Бэйл, снова идущий на "Оскар", а окружает его золотой актерский состав: Стив Карелл, Эми Адамс, Сэм Рокуэлл, Элисон Пилл.

С 21 февраля

"Громкая связь"

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Российский ремейк все еще свежей итальянской комедии "Идеальные незнакомцы" силами режиссера "Я худею" Алексея Нужного и коллектива "Квартет И". Здесь авторы "Дня радио" и "О чем говорят мужчины" поработали и как сценаристы, адаптировавшие историю под российские реалии, и как актеры. Сюжет довольно прост: близкие друзья собираются на застолье и затевают игру, по правилам которой нужно вслух читать все уведомления, что приходят на телефон; в итоге открывается много тайн и измен. Кроме "квартетчиков", в фильме заняты Ирина Горбачева и Мария Миронова.

С 21 февраля

"Наркокурьер"

Видео: YouTube/WBRussia

Неубиваемый 88-летний Клинт Иствуд снял с собой в главной роли (!) кино о реальном ветеране Второй мировой, который в 80-х возил через границу наркотики. Скорее всего, дед не только останется в истории мировой культуры, но еще и всех нас переживет. Пропускать его кино, всегда преисполненное вселенской жизненной мудрости, попросту нельзя.

С 28 февраля

Егор Беликов