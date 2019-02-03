Главное не размер: 7 самых ожидаемых мини-сериалов 2019 года

Мини-сериал – это многосерийный фильм, состоящий ровно из одного сезона, то есть без продолжения. Это законченное произведение, что весьма удобно: не надо тратить несколько лет жизни на то, чтобы ждать новых эпизодов, просмотр не превращается в болезненную аддикцию, а остается в статусе зрелища на пару вечеров. Вот семь мини-сериалов на этот год, которыми можно будет ненапряжно увлечься.

"Я – Ночь"

Фото: кадр из сериала "Имя мне Ночь"; режиссер – Пэтти Дженкинс, Виктория Махони, Карл Франклин; сценарий – Фауна Ходел, Сэм Шеридан, Моника Белецки; производство – Studio T

Это стильный детектив, который сняла важный феминистический режиссер Патти Дженкинс, она ранее прославилась сверхкассовой комиксной "Чудо-женщиной". Основано все на вполне реальной истории, на книге Фауны Ходел, которая расследует, почему она, белая приемная девочка, попала в афроамериканскую семью, и знакомится по такому поводу с гинекологом, замешанным в таинственном убийстве. Да, все эти события происходили на самом деле, хотя даже в кратком пересказе поверить в это трудно. Кстати, помогает Фауне журналист Джей, которого играет Крис Пайн.

Уже стартовал на американском канале TNT, последнюю (пятую) серию покажут 25 февраля

"Фосс/Вердон"

Видео: YouTube/TV Promo 360

Неожиданный для телевидения жанр кино о кино: "Фосс/Вердон" – это экранизированная романтическая история режиссера Боба Фосса, известного по фильмам "Кабаре" и "Ленни", и актрисы Гвинет Вердон, которая спасала Фосса во время приступов эпилепсии, она стала благодаря ему звездой Бродвея и хранила после смерти его наследие. В главных ролях – неоднократные номинанты на "Оскар" Мишель Уильямс и Сэм Рокуэлл (у него даже уже есть одна статуэтка за "Три билборда", и, возможно, вторую он получит за фильм "Власть" уже в 2019).

На американском телеканале FX – с 9 апреля 2019

"Благие знамения"

Фото: кадр из сериала "Благие знамения"; режиссер – Дуглас Маккиннон; сценарий – Нил Гейман, Терри Пратчетт; производство – Amazon Studios, BBC Studios, BBC Worldwide, Blank Corporation, The, Narrativia

Нетипичный случай: шоураннером проекта выступает писатель, создатель книги-первоисточника, Нил Гейман. Он вместе с другим великим британцем Терри Пратчеттом, одним из самых популярных английских писателей конца XX века, ныне умершим, написал этот роман и теперь выполняет посмертное желание соавтора, экранизируя его. Играет весь свет телевидения: Дэвид Теннант (в прошлом звезда "Доктора Кто"), Майкл Шин, Джон Хэмм и так далее. Сериал посвящен приключениям в нашем мире самых настоящих ангелов, в том числе и падших, это традиционное для Пратчетта сатирическое фэнтези.

В онлайн-кинотеатре Amazon Prime – дата выхода неизвестна

"Уловка 22"

Фото: кадр из сериала "Уловка 22"; режиссер – Джордж Клуни, Грант Хеслов, Эллен Кёрас; сценарий – Джозеф Хеллер, Люк Дейвис, Дэвид Мишо; производство – Anonymous Content, Paramount Television, Smoke House

Сама по себе "уловка 22" – это известный логический парадокс (он же парадокс брадобрея), одна из его формулировок такая: "Пусть в некой деревне живет брадобрей, который бреет всех жителей деревни, которые не бреются сами, и только их. Бреет ли брадобрей сам себя?" Возникает этот парадокс по сюжету известного романа Джозефа Хеллера, где летчик пытается уволиться из ВВС и для этого сказывается сумасшедшим, а его не увольняют, справедливо полагая, что уволиться, имитируя сумасшествие, может только очень здравомыслящий человек. Режиссирует экранизацию в том числе Джордж Клуни, он же играет одну из ролей, кроме него – Кайл Чендлер ("Друзья"), Хью Лори ("Доктор Хаус"), Кристофер Эбботт ("Человек на Луне", 2018).

В онлайн-кинотеатре Hulu – дата выхода неизвестна

"Чернобыль"

HBO выпустит мини-сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС, о расследовании ее причин, о жутких историях чернобыльцев. Главу правительственной комиссии Валерия Легасова, это реальная личность, сыграет актер Стеллан Скарсгард, кроме него, в съемках участвует Эмили Уотсон, таким образом, встретятся главные артисты фильма Триера "Рассекая волны", что для тех, кто знает, о чем в той картине шла речь, будет довольно символично. Снимали, что характерно, в Литве.

На каналах HBO и Sky – дата выхода неизвестна

"Разрабы"

Фото: кадр из сериала "Разрабы"; режиссер – Алекс Гарленд; сценарий – Алекс Гарленд; производство – DNA Films, FX Productions, Scott Rudin Productions

Алекс Гарленд, один из самых многообещающих режиссеров в жанре научной фантастики, отметившийся, возможно, самым недооцененным фильмом 2018 года "Аннигиляция", впервые пробует себя на ТВ в качестве режиссера, сценариста и шоураннера загадочного сериала "Разрабы". Играют, помимо прочих, телевизионные актеры Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха") и Эллисон Пилл ("Служба новостей"), синопсис почти не проясняет сюжета: из него следует, что главная героиня – программистка, которая ищет виновных в смерти ее парня и, кажется, находит их в корпорации, где она сама и работает.

На американском телеканале FX – дата выхода неизвестна

"Слишком стар, чтобы умереть молодым"

Фото: кадр из сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым"; режиссер – Николас Виндинг Рефн; сценарий – Эд Брубейкер, Хэлли Вегрин Гросс, Николас Виндинг Рефн; производство – Amazon Studios

Датчанин Николас Виндинг Рефн, король жестокости и неона, любимец Каннского фестиваля, прославившийся фильмом "Драйв", впервые занялся многосерийным кино.Из единственного опубликованного тизера толком непонятно, о чем будет сериал, там только красивые кадры не пойми чего и актеров, стоящих в причудливом кислотном освещении. Так что "Слишком стар, чтобы умереть молодым" наверняка будет смертельно стильное и в целом бессмысленное зрелище, от которого невозможно будет оторваться.

В онлайн-кинотеатре Amazon Prime – дата выхода неизвестна

Егор Беликов