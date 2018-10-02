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Культура

2 октября, 14:13

Жизнь вокруг смеха. Каким мы запомним Романа Карцева

культура театр кино утраты

Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Он скончался на 80-м году жизни. Карцев долгие годы выступал в дуэте с Виктором Ильченко, работал в театре под руководством Михаила Жванецкого.

Фото: ТАСС/Иван Мурзин

Редакция портала Москва 24 вспоминает главные роли артиста.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. Отец – Аншель Кац – был футболистом и тренером, мать – Сура-Лея Фуксман – секретарем парторганизации обувной фабрики. В семье разговаривали в основном на идише (язык евреев Европы). Брат Романа Карцева выбрал карьеру фокусника, долгое время работал в цирке и на эстраде в США под псевдонимом Карц.

После школы Роман Карцев (настоящая фамилия Кац) работал наладчиком на швейной фабрике "Авангард". Но все-таки его тянуло к сцене. Его взяли в драмкружок Дома культуры моряков, а в 1960 году пригласили в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при одесском институте инженеров морского флота. Именно здесь он и познакомился с будущим постоянным партнером по сцене Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. В 1972 году Роман Карцев заочно окончил актерский факультет ГИТИСа.

"Светофор"

В 1962 году Роман Карцев был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету мастера взял сценический псевдоним Роман Карцев. Райкин считал, что фамилия Кац слишком короткая и ее вряд ли запомнят.

В 1964 году в Ленинград переехал Жванецкий, и в 1967 году Роман Карцев принимает участие в работе над его спектаклем "Светофор". Через три года Карцев, Ильченко и Жванецкий стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Фото: ТАСС/Геннадий Прохоров

"Я видел раков"

Настоящая популярность к Карцеву пришла после выступлений с Виктором Ильченко. Артисты работали в жанре эстрадной репризы (короткие шуточные зарисовки). Они выступали в популярной телевизионной программе "Вокруг смеха", благодаря которой широкая аудитория узнала их самые яркие юмористические номера "Авас" и "Раки".

Миниатюра "Раки" особенно полюбилась зрителям. На тот момент монолог Карцева цитировала чуть ли не вся страна: "Вчера были раки по пять рублей, но большие. Сегодня по три – но маленькие".

На фирме грамзаписи "Мелодия" вышла пластинка с несколькими миниатюрами Михаила Жванецкого в исполнении дуэта Карцев и Ильченко. Распространялись многочисленные магнитофонные записи их выступлений.

Фото: кадр из фильма "Небеса обетованные"; Режиссёр - Эльдар Рязанов; Автор сценария - Генриетта Альтман, Эльдар Рязанов; Производство - Киностудия "Мосфильм", Киностудия "Слово", СП "Синебридж"

Театр миниатюр

В 1979 году Карцев и Ильченко перешли в Московский театр миниатюр, где играли в спектаклях "Избранные миниатюры", "Когда мы отдыхали", "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов", "Птичий полет", "Полночное кабаре". А с 1987 года артисты выступали в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

В 1998 году Карцев стал Лауреатом Кубка Аркадия Райкина на Международном Фестивале MORE SMEHA в Риге.

Фото: кадр из фильма "Собячье сердце"; Режиссер - Владимир Бортко; Автор сценария - Наталия Бортко; Производство - Киностудия "Ленфильм", Творческое объединение телевизионных фильмов

Моноспектакли

После смерти своего постоянного партнера Виктора Ильченко Карцев начинает сольную карьеру и выступает на эстраде с моноспектаклями. Как соло артист участвовал в постановках "Моя Одесса" (памяти Виктора Ильченко), "Зал ожидания". В репертуаре Карцева, кроме произведений Михаила Жванецкого, были также Чехов, Хармс, Зощенко. Позже Карцев выступал в театре "Эрмитаж" и театре Эстрады.

Кино

Роман Карцев снимался в кино, правда, в основном в эпизодических ролях. Самая известная его роль – глава домкома Швондера в экранизации романа Булгакова "Собачье сердце". Также он сыграл в фильмах "Небеса обетованные", "Старые клячи" и в телесериале "Мастер и Маргарита".

Лучкина Наталья

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