"Освободитель" женщин: главное о Юбере де Живанши

Одевавший Жаклин Кеннеди и Грейс Келли и называвший своей главной музой Одри Хепберн, этот француз воплощал в моде принципы аристократичной красоты и комфорта. О творческом пути легендарного кутюрье – в новом материале портала Москва 24 из серии публикаций "Основатели моды".

Фото: AP/Lionel Cironneau

Полное имя модельера – Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши. Потомственный аристократ, младший сын маркиза Люсьена Таффена де Живанши и правнук французского живописца Пьера-Адолльфа Бадена, он родился 21 февраля 1927 года в Бове. После ранней смерти отца в 1930 году от гриппа его растили мать и бабушка, вдова Жюля Бадена, владевшего историческими мануфактурами и заводами гобеленов в Бове. Мальчик рос в артистической среде – художники, архитекторы и поэты, бывшие частыми гостями их дома, привили ему любовь к искусству, а созерцание богатых тканей на мануфактурах Бове вдохновило на создание собственной одежды.

В возрасте 17 лет молодой человек принял решение переехать в Париж, чтобы поступить в Школу изящных искусств. Тогда же, в середине 1940-х, он начал работать у самых видных дизайнеров того времени – Жака Фата, Робера Пиге и Люсьена Лелонга – бок о бок с тогда еще малоизвестным Кристианом Диором. С 1947-го по 1951 годы Живанши работал для Эльзы Скьяпарелли, а в 1952 году, заняв деньги у родных, основал Givenchy, став, таким образом, самым молодым французским дизайнером, владевшим собственным модным домом.

Его первая коллекция была посвящена Беттине Грациани, известной модели, ставшей "лицом компании" и представившей Givenchy публике. Для нее же кутюрье создал ставшую популярной блузку "Беттина" из хлопка, простой крой которой контрастировал с черно-белыми воланами на рукавах, придававшими ей сходство с платьями для фламенко.

Хлопок и другие простые, недорогие в производстве ткани стали визитной карточкой первой коллекции Живанши – это было связано с ограничением в средствах и компенсировалось необычными дизайнами. По сравнению с консервативными и шикарными нарядами Диора, открывшего свой модный дом в 1946 году, одежда Живанши отличалась одновременно строгостью, комфортом и инновационностью.

Именно платье должно подстраиваться под женскую фигуру, а не фигура женщины – под форму платья.

Черное платье из "Завтрака у Тиффани"

Фото: Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани". Реж.Блэйк Эдвардс

В 1953 году Живанши встретил Одри Хепберн, молодую актрису, в тот момент готовившуюся к съемкам в фильме "Сабрина". Эта встреча стала особенной для обоих, обозначив теплую дружбу, продлившуюся 40 лет, вплоть до смерти актрисы в 1993 году. Живанши неоднократно называл Хепберн своей музой и работал как над ее экранными, так и повседневными нарядами. Ее элегантные платья в "Забавной мордашке", "Шараде", "Как украсть миллион", а также ставшее известным и растиражированным на миллионах открыток, плакатов и блокнотов черное платье из "Завтрака у Тиффани" – дело рук Юбера де Живанши.

Любовь маэстро к своей музе не оставалась безответной – Хепберн отвечала кутюрье взаимностью и признавалась: "Только в его одежде я чувствую себя самой собой. Он не просто кутюрье, но много больше, он создает индивидуальность". Для Хепберн он создал и свой первый парфюм L’Interdit, сделав актрису лицом аромата. Такой ход стал ярким нововведением в мире моды: впервые лицом парфюма стала звезда (причем, что интересно, абсолютно бесплатно, в качестве дружеского жеста).

Работавший преимущественно в Париже, Живанши был особенно популярен в США – около двух третей продаж его одежды приходились именно на американский континент. Аристократическая элегантность его нарядов сделала Живанши любимым кутюрье представителей королевских семей и звезд кино. Ингрид Бергман, Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, Грейс Келли, Жанна Моро – все они входили в число его постоянных клиентов. Большой поклонницей кутюрье была и Жаклин Кеннеди, одна из первых посетительниц его модного дома, носившая творения кутюрье и во время официального визита президента США во Францию, и в день похорон Джона Кеннеди.

Все, что нужно женщине, чтобы выглядеть шикарно, – один плащ, два костюма, пара брюк и кашемировый свитер.



Юбер де Живанши покинул свой модный дом в 1995 году. Одной из причин, по его словам, был уход из жизни его главной музы – кажется, он так и не смог оправиться от ранней смерти своей подруги и вдохновительницы Одри Хепберн. После ухода кутюрье на его место был назначен молодой Джон Гальяно, спустя год перенаправленный в Christian Dior и замененный Александром Маккуином, возглавлявшим модный дом на протяжении четырех с небольшим лет, а впоследствии смененным Жюльеном Макдональдом, Рикардо Тиши и Клэр Уэйт Келлер, назначенной на пост креативного директора Givenchy в прошлом году.

Сам Юбер, удалившись от дел, фактически дистанцировался от модного мира. Увлекшись коллекционированием бронзовой и мраморной скульптуры XVII-XVIII веков, он эпизодически давал интервью и лекции по приглашению различных изданий и организаций и изредка участвовал в специальных проектах, таких, как создание эскизов почтовых марок ко Дню всех влюбленных в 2007 году или организация частного аукциона для Christie’s в 2014 году.



Видео: YouTube/youserra10

Нововведения Юбера де Живанши

– В 1954 году он презентовал первую дизайнерскую линию прет-а-порте.

– Первым использовал образ звезды для рекламы своей продукции – в ее роли выступила Одри Хепберн, ставшая лицом его первого аромата L’Interdit.

– Живанши стал одним из первых дизайнеров, кто продал свой модный дом большой корпорации: в 1988 году Givenchy отошел французской транснациональной компании LVMH.

– Придумал в 1957 году платье-мешок, изобретение которого прокомментировал так: "Я мечтал об освобожденной женщине, которая больше не будет забинтована в ткань. Мои платья – настоящие, ультралегкие, свободные от накладок и корсетов и колышущиеся на женском теле".

– Стал создателем одновременно простого и элегантного стиля, полюбившегося женщинам всего мира за его комфорт и аристократичность.

Лиза Минаева