Как сделать дом мечты из бумаги или что такое "румбокс"

﻿Румбокс набирает популярность в Москве. Наборы с комнатами, обставленными с не меньшей тщательностью, чем собственная спальня, встречаются во многих магазинах. Рассказываем, что это такое и для кого. Спойлер: совсем не для детей.

Что это такое?

Фото: скриншот фильма “Queen Mary's Dolls' House”

Румбокс – конструктор, позволяющий самостоятельно собрать детализированный интерьер гостиной, террасы или даже теплицы – с комнатными растениями (из бумаги), симпатичной мебелью и даже светодиодной подсветкой.

Кому это может понравиться?

Не только детям, но и взрослым, которые в свое время не наигрались в кубики или кукольные домики. Кому-то сборка миниатюрной комнаты – установка разноцветных рам или приделывание ручек к кукольному шкафчику – поможет снять напряжение после сумасшедшего дня на работе. А кто-то следует советам психологов и коучей и "визуализирует" свое будущее жилище.

Как это собирать?

Открыв коробку, вы обнаружите набор предметов для художественного творчества (клей, кисть, пинцет, краски) и множество пакетов с деталями из дерева и бумаги – мелкими и очень. Пугаться не стоит: к каждому набору прилагается подробная инструкция, которой и нужно следовать. Процесс сборки может растянуться на пару вечеров, а может и на пару месяцев.

Сколько это стоит и где купить?

От 1400 рублей в интернет-магазинах. Самые интересные румбоксы можно найти в сети "Республика" (например, очень уютный набор "Sam's bookstore") и в универмаге "Цветной". Встретить румбоксы можно, впрочем, во многих торговых центрах (например, в Меге или Метрополисе). Кроме того есть возможность заказать и индивидуальный вариант с тем интерьером и набором предметов, который нужен именно вам, вплоть до любимых домашних тапочек в гостиной.

﻿Из истории

Фото: скриншот фильма “Queen Mary's Dolls' House”

Самой известной любительницей интерьерных конструкторов была англичанка Мария Текская – супруга короля Георга V и бабушка нынешней английской королевы Елизаветы. Собирала, конечно, не сама. Над королевским кукольным домиком колдовали полторы тысячи человек: в нем есть водопровод с холодной и горячей водой, а на его стенах висят 700 миниатюрных полотен, многие из которых написаны известными художниками.

Настя Томская, миниатюрист и автор книги "Кукольный дом: история и ремесло"

"﻿Я делаю румбоксы всю жизнь, прямо с детства, но так, чтоб работать каждый день – всего лет десять. Самый "быстрый" румбокс занял у меня три недели, но он и правда был небольшой: кусочек лужайки с разметкой для игры в теннис, складной стул, кирпичная стена, ракетка, мячи, сумка и всякие мелочи. Но нет предела совершенству: "Кабинет доктора Фрейда" занял два с половиной года.

Фото: скриншот фильма “Queen Mary's Dolls' House”

Всегда – абсолютно всегда! – люди заказывают дома мечты. Обычно заказчик точно знает место, где дом находится, иногда даже фотографии присылает. Чаще всего это кухня (мне кажется, это древняя тяга к теплу очага), на втором месте – спальня или комната для отдыха. Десять лет назад о румбоксах даже заикаться было страшно: часто собеседник мог приподнять бровь, хмыкнуть и спросить, кому это вообще нужно. Сегодня гадкое слово "пылесборник" я не слышу вообще, чаще всего: "Хочу пожить внутри, у вас уменьшитель есть?"

Вопрос "зачем?" возникает все реже, все чаще люди покупают наборы "Собери домик", и посвящают этому вечера и выходные. Я уверена, что в будущем румбоксы и миниатюрные домики станут очень популярным направлением, а еще, надеюсь, в России появятся большие выставки-салоны миниатюры – такие же, как выставки авторской куклы. Моя знакомая финская художница-миниатюристка присылала мне журнал, целиком посвященный миниатюре в классическом масштабе 1/12. Меня греет мысль, что и в России мы скоро доживем до такого журнала. Мечтаю об этом и готова его делать!"