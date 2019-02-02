Книжные подкасты – новый черный. Какие из них начать слушать прямо сейчас

Похож ли Печорин на Лермонтова? Были ли у Карениной реальные прототипы? Почему Гоголь сжег второй том "Мертвых душ"? Проект "Полка" говорит о русских книгах в формате вопросов и ответов. На этой неделе литературный подкаст "Полки" занял 1-е место в топе Apple Music. Глава проекта Юрий Сапрыкин рассказал нам, почему так произошло, как развивается направление литературных подкастов и за какими из них стоит следить.

О Polka.academy и человеческом разговоре

То, что "Полка" появилась в топе Apple Music – это действительно приятно, потому что "Полка" на сайте – это набор энциклопедических статей о книгах, а нам, конечно, хотелось добавить к этому способу разговора и еще какой-то другой, более свободный, живой и человеческий, и подкасты оказались для этого идеальной формой.

Я бы не сказал что это гигантский успех: Apple Music отслеживает статистику по новым подписчикам, тем людям, которые только что подписались, или по тому, как быстро меняется число подписчиков, этот топ часто меняется.



О запросе аудитории

Про запросы аудитории я ничего не понимаю, и у нас нет сейчас никаких способов их отследить. Мы ведем те же разговоры о книгах, которые ведем за столом в редакции, обсуждаем то, что нам интересно сегодня, что в этих книгах важно именно нам. Если это оказывается интересным еще кому-то, то ура, замечательно, значит, мы угадали и попали в какой-то резонанс.



О векторе движения

Хотелось бы попробовать разные вещи: делать выпуски чуть более "расследовательские" или выстроенные, как связные истории, хотелось бы поговорить с разными гостями о том, что они читают или о том, что они думают про русскую классику, немножко поиграть с форматом, не замыкаться на этом жанре разговоров внутри редакции за круглым столом.



О том, что слушает сам

Идеальный подкаст, с которого "Полка" пытается брать пример, – это Art and Ideas на BBC. Он посвящен не только литературе, а самым важным культурным темам, но это тоже всегда разговор нескольких людей, всегда разных, за круглым столом; разговор невероятно интересный, умный, изящный, глубокий, вот нам хочется делать так же. Из разговоров на русском языке про литературу радио для нас недосягаемая вершина – это программа на радио "Свобода": то, что делают Александр Генис, Иван Толстой, Борис Парамонов. Это такая настоящая большая институция, которая сейчас из-за всяких интернетных странностей находится не на переднем крае внимания, не в самой горячей ротации.

Человек послушал все подкасты "Полки". Что дальше?

Есть еще много книжных подкастов, в основном англоязычных, практически у каждой большой газеты или литературного приложения. На русском языке есть прекрасный подкаст "Читатель", который делает главный редактор Bookmate Павел Грозный. Есть "Книжный базар" Галины Юзефович и Насти Завозовой, который выходит на "Медузе". И не будем забывать про Arzamas – их лекции тоже выходят в форме подкаста. Еще у них есть замечательные детские подкасты: про разные зарубежные страны, про археологические находки, про музыку – это все тоже крайне интересно даже взрослым людям.