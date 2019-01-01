Что делать в Москве 1 и 2 января кроме того, чтобы лежать

Идея выйти из дома еще до 3 января весьма прогрессивна: действительно, зачем терять целых два выходных. Вот список предлогов не вести детей на елку, а самостоятельно выбраться из дома, где нестерпимо пахнет недоеденным салатом.

Посмотреть "Т-34" одним из первых

Фото: кадр из фильма "Т-34"; режиссер - Алексей Сидоров; сценарий - Алексей Сидоров; производство - Марс Медиа, Амедиа Продакшн

Фильмы обычно выходят в четверг, но "Т-34" – редкое исключение: в России существует пока не очень древняя, но уже весьма устойчивая традиция запускать блокбастеры в прокат аккурат 1 января (заложена традиция Бекмамбетовым, который снял "Дневной дозор" и придумал ему теглайн "Первый фильм года").

"Т-34" – это вовсе не новогоднее кино и вообще не праздничное, вообще не "Елки", но это очень дорогой и грандиозный по задумке фильм, то есть продукт, который мог выйти, в общем-то, в любой сезон, совершенно не обязательно зимой (да и большая часть действия происходит летом).

Но в первые дни 2019 года зрителю будет куда важнее знать, что "Т-34" – это наконец-таки не великое кино о великой войне, в том смысле, что без пафоса и лишних амбиций, совсем не медлительное, оно, наоборот, как это ни странно, бодрит. История в фильме вымышлена, сюжет не вязнет в аутентике, это в первую очередь кино, а не мемориал. Главный герой – бравый командир танка, младший лейтенант Ивушкин (Александр Петров), еще в начале войны попадает в плен, но однажды, в очередном концлагере ему подвернется большой шанс: немцы сами выдают ему новый танк и командуют собрать экипаж, чтобы этот танк послужил мишенью на учениях для немецких курсантов. В результате мы куда больше видим непосредственно дорогостоящих танковых баталий, чем всего остального, и эти баталии впечатляют даже сильнее, чем в каком-нибудь World of Tanks. Но даже если вас это не удивит, то в крайнем случае, проверено на личном опыте, на первых похмельных киносеансах особенно сладко спится.

В кино с 1 января

Привести себя в приличный вид и сходить в театр

Фото: Ольга Кузнецова/lunatheatre.ru

Некоторые театры работают уже в первые дни нового года. В театре Луны дают "Рубиновый вторник" по роману Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", эксцентричную интерпретацию знаменитой книги, по которой сняли великий одноименный фильм. Эксцентричная потому, что психушка, как обещается, будет не только на сцене, но и в зале. В какой-то момент главного героя МакМерфи отошлют к зрителям, ведь там, по утверждению сестры Крысчед, "хронические психи", а на сцене – "буйные". В общем, для первых дней 2019 года, где все будет в полубреду, этот спектакль в самый раз.

Театр Луны

Малая Ордынка, 31, строение 1

2 января в 19:00

Билеты: 1000–3000 рублей

В РАМТ в каникулы, что ожидаемо, играют в основном детские спектакли, но есть и взрослые, например, "Хурьма", по современной пьесе Натальи Слащевой. Поставлена она под руководством прогрессивного режиссера Марины Брусникиной, а играет большая артистка Нелли Уварова. Это вдумчивый спектакль о современном поколении тридцатилетних, к которому все никак не приходит долгожданное, сложноконструируемое счастье. Короче, для меланхоликов или тех, кто ко 2 числу им станет.

РАМТ

Театральная площадь, 2

2 января в 19:30

Билетов, правда, уже нет

Пробежать марафон

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Шутка. А нет, погодите, правда: в Северном Тушино собираются пробежать марафон по одноименному парку. Старт иезуитски назначен на 1 января в час дня. Если вы собираетесь (ну вдруг) бежать серьезную дистанцию, то есть марафон или полумарафон (это 21 и 10 километров соответственно), нужна будет справка от врача. Но будут и трассы для тех, кто толком никогда не бегал и традиционно начинает с нового года новую жизнь: ровно 2019 метров. Марафон с названием "Подъем 1 января" платный, но вам выдадут электронный хронометр, пустят в обогреваемую раздевалку на старте, будут всячески развлекать, а на финише накормят и выдадут медаль, даже если прибудете самым последним. Хотя организаторы просят участников много в новогоднюю ночь не пить, но на марафоне все равно будет предусмотрительно дежурить бригада скорой помощи.

Старт 1 января в 13:00 от музея ВМФ (улица Свободы, 52)

От 1000 рублей, нужно предварительно зарегистрироваться

Доползти до какого-нибудь концерта

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Некоторые даже весьма приличные коллективы и исполнители не отсыпаются в начале года после корпоративов, а играют в клубах. Обойдется без иностранных привозов, но выбор есть. Например:



из Петербурга к нам наведается, наверное, самый известный в России блюзмен Билли Новак и его Billy’s Band с успокоительно-похмельной музыкой (Мумий Тролль Music Bar, 2 января в 21:00, 1000 рублей);

приличные хипстеры On-the-Go играют в маленьком клубе инди-поп ("16 тонн", 2 января в 20:00, от 800 рублей);

наконец, можно постиронически посетить концерт Михаила Шуфутинского и с опозданием почти на четыре месяца спеть хором "3 сентября" ("Меридиан", 2 января в 19:30, от 1800 рублей).