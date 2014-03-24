Мосгордума разработает методы борьбы с антикрымскими провокаторами

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума разработает методы борьбы с провокаторами, разжигающими ксенофобские настроения в отношении жителей Крыма. Об этом М24.ru заявила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. По ее словам, в интернете распространяется ложная информация о том, что крымчане получат в Москве привилегии, недоступные москвичам.

"В период радостных событий, связанных с воссоединения Крыма и России, появляются провокаторы, которые говорят о том, что дети из Крыма поступят в московские ВУЗы по квотам и займут бюджетные места москвичей. Вся эта ситуация подогревается искусственно, мы хотим понять, кто стоит за этими провокаторами и как с этим бороться", - сказала Святенко.

По словам депутата, 24 марта комиссия Мосгордумы по безопасности соберется вместе с экспертным советом, куда входят представители общественных организаций, чтобы обсудить методы решения этих проблем. Как пояснила Святенко, сообщения в интернете иногда доходят до абсурда. "В "Твиттере" иногда пишут такие вещи, что не хватит фантазии это придумать - что жителям Крыма будут представлять общежития, квотировать для них рабочие места. Сомнительно, что люди, живущие в такой климатической зоне, на шикарной земле, захотят ехать в Москву", - отметила парламентарий.

По словам Святенко, провокационные высказывания могут попасть под действие федерального закона "Об экстремистской деятельности". Напомним, понятие экстремизма, согласно этому федеральному закону, включает в себя, в том числе, "возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни".

В феврале этого года вступил в силу закон, усиливающий уголовную ответственность за преступления, связанные с экстремистской деятельностью. По статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды либо унижение человеческого достоинства" срок принудительных работ увеличен с двух до четырех лет, а нижний предел штрафа вырос со 100 до 300 тысяч рублей. Максимальный штраф при этом остается прежним — до 500 тысяч рублей. Кроме того, статья подразумевает лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо обязательные работы - до 360 часов, либо исправительные - до 1 года. Самое жесткое наказание по статье - лишение свободы до 4 лет.

Напомним, что 21 марта президент Владимир Путин подписал законы о присоединении Крыма и Севастополя к России. Также принят закон об образовании в России двух новых субъектов федерации - республики Крым и города федерального значения Севастополь. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Марина Курганская