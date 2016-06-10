Сегодня после работы: чем заняться вечером 10 июня

Солистка группы Guru Groove Foundation Татьяна Шаманина. Фото: facebook.com/gurugroovefoundation

До 22:00. Под крышей

Ровно год назад "Гараж" переехал в новое здание, реконструированное Ремом Колхасом специально для музея. Как прошли эти 365 дней, читайте здесь. Годовщину отмечают выставкой швейцарца Урса Фишера "Маленький топор". Все работы созданы именно для этого случая и обыгрывают пространство. Они интересны и вне контекста советской архитектуры. Тающая свеча, огромные каракули, написанные поверх фотоснимков живописные полотна – это внутри. Снаружи, на площади, будет интерактивная глиняная инсталляция, в трансформации которой должны участвовать собственно посетители. Адрес: улица Крымский Вал, дом 9, строение 32. Входной билет стоит 400 рублей.

Урс Фишер. 2014. © Urs Fischer. Courtesy автор и Gavin Brown’s enterprise, Нью-Йорк. Фото: Мэтс Нордман

21:40. Без крыши

Начинается месяц большого футбола. "Евро-2016" откроют в Париже сборные Франции и Румынии, это группа А. По традиции, мачту будет предшествовать шоу. Хедлайнеры – диджей Дэвид Гетта и шведская певица Зара Ларссон. Коме них на траву выйдут 550 человек. Поле станет французским садом с каруселью, но через 14 минут эта конструкция уступит место игре. Франция – фаворит чемпионата, однако от сюрпризов никто не застрахован. Смотрите трансляцию на телеканале "Россия 1".

22:30. На крыше

Телеканал "Москва 24" запускает цикл летних концертов на крыше бизнес-центра "Голутвинская слобода". На площадке The Base Moscow вместо футболистов в пятницу сыграют музыканты. Проект откроет группа Guru Groove Foundation. Играют легкий танцевальный поп, под который приятно расслабиться на закате с прохладным стаканом в руке и видом на большой город. Вход на мероприятие не стоит ни рубля, но нужна регистрация. Чтобы попасть в списки, отправьте письмо на infomoscow24@gmail.com, укажите ФИО и пометьте: "Концерт Москвы 24".

