Грузовое судно потерпело крушение в районе Керченской переправы

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Недалеко от Керченской переправы в Черном море потерпело крушение грузовое судно "Герои Арсенала" под флагом Панамы, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

На борту находилось 12 членов экипажа. По предварительным данным, судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна.

Сухогруз подал сигнал SOS рано утром 19 апреля. Приблизительная глубина в месте передачи сигнала – 100 метров.

В район проведения спасательной операции направили суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас" и "Аэлос", находящиеся в данном районе. Также подключилось судно-буксир "Демидов".

Отмечается, что поиски осложняются погодными условиями – ветер юго-западный 20 метров в секунду и волнение моря в четыре балла.