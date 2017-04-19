Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля 2017, 07:40

Происшествия

Грузовое судно потерпело крушение в районе Керченской переправы

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Недалеко от Керченской переправы в Черном море потерпело крушение грузовое судно "Герои Арсенала" под флагом Панамы, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

На борту находилось 12 членов экипажа. По предварительным данным, судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна.

Сухогруз подал сигнал SOS рано утром 19 апреля. Приблизительная глубина в месте передачи сигнала – 100 метров.

В район проведения спасательной операции направили суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас" и "Аэлос", находящиеся в данном районе. Также подключилось судно-буксир "Демидов".

Отмечается, что поиски осложняются погодными условиями – ветер юго-западный 20 метров в секунду и волнение моря в четыре балла.

крушения Черное море Керченская переправа чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика