На месте падения Boeing нашли новые человеческие останки

На месте крушения Boeing под Донецком нашли новые человеческие останки

Во время работ по сбору обломков Boeing под Донецком обнаружены останки человеческих тел, сообщает телеканал "Москва 24".

Их нашли утром 16 ноября эксперты из Нидерландов, которые возглавляют расследование причин авиакатастрофы. Они намерены проработать весь световой день и собрать максимальное число фрагментов фюзеляжа и крыльев. Особо крупные детали разрезают на части - для удобства транспортировки.

После сборки голландские эксперты собираются реконструировать одну из секций самолета, чтобы выяснить причину гибели лайнера.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди них было много голландцев и австралийцев.