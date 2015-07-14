Под Хабаровском упал бомбардировщик Ту-95МС

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
В Хабаровском крае упал бомбардировщик Ту-95МС, сообщает ТАСС.
Все члены экипажа сумели покинуть самолет, используя парашюты. В настоящий момент их поиском занимается авиация Восточного военного округа.
По предварительным данным, причиной крушения стал отказ трех двигателей из четырех. Полет выполнялся без боекомплекта.
МИА "Россия сегодня" уточняет, что ракетоносец при падении взорвался и полностью разрушен. Самолет упал в 80 километрах от Хабаровска.
Полеты бомбардировщиков Ту-95МС приостановлены до установления причин аварии. В причинах крушения будет разбираться комиссия Минобороны.
Ту-95Ту-95 – советский/российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, первый полет состоялся в 1952 году. Один из немногих военных самолетов, находящихся на службе более полувека.
Бомбардировщик не раз попадал в аварии: так, в июне этого года он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, погиб один человек.
В основном Ту-95 в сводках происшествий фигурирует как нарушитель воздушных границ. Так, в январе 2015 года пару бомбардировщиков перехватили британские истребители, а в ноябре 2014 года они были замечены недалеко от Португалии. В августе того же года самолеты вплотную приблизились к границе с Японией.