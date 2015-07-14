Под Хабаровском упал бомбардировщик Ту-95МС

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Хабаровском крае упал бомбардировщик Ту-95МС, сообщает ТАСС.

Все члены экипажа сумели покинуть самолет, используя парашюты. В настоящий момент их поиском занимается авиация Восточного военного округа.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ трех двигателей из четырех. Полет выполнялся без боекомплекта.

МИА "Россия сегодня" уточняет, что ракетоносец при падении взорвался и полностью разрушен. Самолет упал в 80 километрах от Хабаровска.

Полеты бомбардировщиков Ту-95МС приостановлены до установления причин аварии. В причинах крушения будет разбираться комиссия Минобороны.