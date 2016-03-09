Самолет Ан-26 с четырьмя россиянами упал у берегов Бангладеш

Грузовой Ан-26 потерпел крушение у берегов Бангладеш

Транспортный самолет Ан-26 с четырьмя россиянами на борту потерпел крушение у берегов Бангладеш, передает ТАСС.

В катастрофе погиб минимум один человек, самолет принадлежал авиакомпании True Aviation. Крушение произошло в 7:00 по московскому времени. По неизвестным пока причинам борт потерял высоту и упал в море.

На месте катастрофы проводятся спасательные работы. МИА "Россия сегодня" уточняет, что посольство РФ "проверяет информацию" о крушении Ан-26, точных данных у них нет.

Местные СМИ сообщают, что самолет упал в районе города Кокс-Базар. По данным полиции, на борту находились четыре россиянина, двое из них были обнаружены спасателями и направлены в больницу, где один из них умер. Поиски других членов экипажа продолжаются.