15 февраля 2017, 09:04

Происшествия

Спасатели возобновили поиск пропавшего на Телецком озере вертолета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники МЧС возобновили поиски пропавшего на Телецком озере вертолета, сообщает "Вечерняя Москва".

ЧП произошло вечером 12 февраля – на борту воздушного судна находились пять человек, среди которых – бывший вице-премьер Алтайского края Анатолий Банных.

По словам спасателей, в поисковых работах примут участие водолазы и наземные поисковые отряды – в этом им помогут вертолеты и аппарат "Фалькон", с которым уже исследовали около 500 метров озера.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.

крушение вертолета Алтайский край чп авиа и аэропорты

