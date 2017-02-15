Спасатели возобновили поиск пропавшего на Телецком озере вертолета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники МЧС возобновили поиски пропавшего на Телецком озере вертолета, сообщает "Вечерняя Москва".

ЧП произошло вечером 12 февраля – на борту воздушного судна находились пять человек, среди которых – бывший вице-премьер Алтайского края Анатолий Банных.

По словам спасателей, в поисковых работах примут участие водолазы и наземные поисковые отряды – в этом им помогут вертолеты и аппарат "Фалькон", с которым уже исследовали около 500 метров озера.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.