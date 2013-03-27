Кипр ограничит движение капитала на семь дней

Фото: ИТАР-ТАСС

Кипр с 28 марта ограничит движение капитала на семь дней. Будет запрещен вывоз наличности за пределы республики свыше трех тысяч евро и досрочное расторжение договоров по срочным депозитам, а транзакции по кредитным картам будут ограничены 5 тысячами евро.

Также кипрские власти потребуют возврата в 10-дневный срок всех доходов, полученных от экспорта или продажи имущества на территории республики, пишет РИА Новости со ссылкой на греческую газету "Катимерини".

Напомним, Евросоюз пообещал Кипру, который захлестнул бюджетный кризис, финансовую помощь в 10 миллиардов евро.

В ночь на 25 марта Совет министров финансов стран еврозоны снял угрозу дефолта на Кипре. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие" активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus. Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.

Крупнейшие банки республики - Bank of Cyprus и Laiki - возобновят работу 28 марта.