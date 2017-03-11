ООН заявила о крупнейшем в мире гуманитарном кризисе с 1945 года

Фото: facebook.com/unru.web

Мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН в 1945 году, передает Associated Press.

По словам генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, более 20 миллионам человек в четырех странах грозит голод. Речь идет о странах Африки – Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.

Он отметил, что без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней. Кроме того, если международное сообщество проигнорирует происходящее на территории упомянутых стран, то миру грозит новая волна беженцев.

При этом О'Брайен подчеркнул, что у ООН есть план проведения гуманитарных операций, а также квалифицированный персонал для оказания помощи населению. Реализация этого плана в ближайшие пять месяцев потребует 4,4 миллиарда долларов.