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Происшествия

31 декабря 2014, 08:48

В центре города двух курьеров ограбили на 300 тысяч рублей

криминал ограбления разбой курьеры

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В центре города неизвестные ограбили курьеров двух фирм, торгующих мобильными телефонами, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Во вторник 23-летний курьер привез планшетный компьютер, а также два мобильных телефона, заказанных "клиентами" в съемную квартиру на Пресненском валу. Там его встретили двое неизвестных, которые, угрожая пистолетом, отобрали технику и 200 тысяч рублей. После этого преступники связали курьера и скрылись.

Спустя около часа потерпевшему удалось освободиться от веревки. Развязавшись, молодой человек обнаружил в соседней комнате также связанного курьера другой фирмы.

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Выяснилось, что мужчина пришел в квартиру за полчаса до прихода второго курьера и был ограблен аналогичным способом. При этом у него похитили iPad и 32 тысячи рублей.

Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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