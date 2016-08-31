Трое вооруженных мужчин угнали у москвича Land Cruiser

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Трое вооруженных мужчин угнали у москвича иномарку за полтора миллиона рублей. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Во вторник вечером в полицию обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что у дома №91 на Алтуфьевском шоссе трое неизвестных сели в его припаркованную машину Toyota Land Cruiser Prado.

Угрожая ножом и пистолетом, они высадили хозяина и скрылись на его автомобиле. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Полицейские ищут преступников.