Организатора "пушкинской" банды Завьялова экстрадировали в Россию

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Организатора и лидера "пушкинской" банды Дмитрия Завьялова экстрадировали из Испании в Россию, сообщает пресс-служба МВД.

Действовали злоумышленники в конце 1990-х годов, на счету ОПГ – более 20 убийств. Также члены банды занимались рэкетом и рейдерскими захватами предприятий в Пушкинском районе Подмосковья, откуда банда и получила свое название.

Такая активность "новеньких" не понравилась старым группировкам, и в результате между ОПГ началась война, жертвами которой стали не только рядовые "солдаты" банд, но и бизнесмены и даже криминальные авторитеты вроде главы Правдинской банды.

После смерти бизнесмена буквально на ступенях районной прокуратуры за расследование серии преступления взялись силовики федерального уровня, и главарь "пушкинской" банды скрылся.

Несколько лет Завьялов скрывался в Испании, поселившись под чужим именем в пригороде Барселоны Льорет-де-Мар. Его объявили в розыск по линии Интерпола и нашли только в 2014 году.

В настоящее время организатор одной из самых кровавых в современной России банд находится в Москве.