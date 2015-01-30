На юго-западе столицы напали на инкассатора

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На юго-западе города неизвестный ограбил инкассатора, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло на заправке у дома №47 на Нахимовском проспекте. В настоящее время выясняются сумма ущерба и обстоятельства преступления.

Отметим, накануне в Зеленограде полицейские обнаружили более 10 миллионов рублей, похищенных при ограблении инкассаторской машины.

В совершении преступления сознался последний задержанный, 30-летний житель Егорьевска, он добровольно выдал похищенные деньги. Кроме того, оперативники обнаружили автомашину, на которой скрылся подозреваемый после совершения преступления. В нем были найдены и изъяты инкассаторские сумки и 261 тысяча рублей.

Ограбление произошло 21 января. Когда инкассаторы зашли в супермаркет, неизвестный вскрыл их машину и забрал оттуда мешки с деньгами.

Подозреваемый был замечен и задержан полицейскими, патрулирующими территорию. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Подмосковья.