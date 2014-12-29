Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

29 декабря 2014, 13:52

Девятерым лжеэкстрасенсам предъявили обвинение в мошенничестве

криминал следствие экстрасенсы мошенничества обвинения

Фото: petrovka38.ru

Следственное управление столичного главка МВД предъявило обвинение девятерым лжеэкстрасенсам, подозреваемым в мошенничестве, сообщает пресс-служба московской полиции.

Всего установлено 11 эпизодов преступной деятельности ОПГ. Сумма ущерба, причиненного двоим из потерпевших, составляет 5 миллионов рублей.

Фигурантам дела предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", предполагающее до 10 лет колонии.

Троих задержанных отправили под арест, еще шестерых отпустили под подписку о невыезде.

Поймать злоумышленников удалось 17 декабря. По данным следствия, участники ОПГ на протяжении двух лет вводили граждан в заблуждение, сообщая о наличии у них или близких родственников "порчи" или "проклятья", и брали деньги за оккультные услуги (гадание, снятие порчи, приворот или коррекцию ауры), а также осуществляя приемы граждан в "салонах магии".

Сотрудники московской полиции провели 15 обысков по местам проживания задержанных. В результате были обнаружены журналы, тетради учета информации, иконы, прайс-листы на оказание оккультных услуг, а также чеки оплаты и денежных переводов.

В настоящее время сотрудники угрозыска выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности ОПГ.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать