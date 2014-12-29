Девятерым лжеэкстрасенсам предъявили обвинение в мошенничестве

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Следственное управление столичного главка МВД предъявило обвинение девятерым лжеэкстрасенсам, подозреваемым в мошенничестве, сообщает пресс-служба московской полиции.

Всего установлено 11 эпизодов преступной деятельности ОПГ. Сумма ущерба, причиненного двоим из потерпевших, составляет 5 миллионов рублей.

Фигурантам дела предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", предполагающее до 10 лет колонии.

Троих задержанных отправили под арест, еще шестерых отпустили под подписку о невыезде.

Поймать злоумышленников удалось 17 декабря. По данным следствия, участники ОПГ на протяжении двух лет вводили граждан в заблуждение, сообщая о наличии у них или близких родственников "порчи" или "проклятья", и брали деньги за оккультные услуги (гадание, снятие порчи, приворот или коррекцию ауры), а также осуществляя приемы граждан в "салонах магии".

Сотрудники московской полиции провели 15 обысков по местам проживания задержанных. В результате были обнаружены журналы, тетради учета информации, иконы, прайс-листы на оказание оккультных услуг, а также чеки оплаты и денежных переводов.

В настоящее время сотрудники угрозыска выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности ОПГ.