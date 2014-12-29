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Происшествия

29 декабря 2014, 11:15

На западе города ликвидировали казино, замаскированное под читальный клуб

криминал следствие полицейские нелегальные казино читальные клубы

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Полицейские ликвидировали подпольное казино на западе столицы, работавшее под видом читального клуба, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Нелегальное заведение было обнаружено в ходе проверки в одном из домов на улице Кутузова. В качестве прикрытия организаторы казино использовали элитный клуб, попасть в который можно было только по протекции кого-либо из его членов.

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Внутри заведения полицейские обнаружили три стола для игры в рулетку, четыре покерных стола и 50 игровых аппаратов. Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник, казино располагалось в элитном жилом комплексе, а сам клуб посещали крупные бизнесмены и политики. При этом минимальная ставка при игре в рулетку составляла 250 тысяч рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, в середине декабря на юго-западе Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб. Подпольное заведение располагалось на территории магазина на улице Обручева, где для посетителей имелась потайная дверь, за которой полицейские обнаружили 40 единиц игрового оборудования.

Напомним, московская полиция намерена ужесточить наказание организаторам подпольных казино: из статьи о незаконном предпринимательстве будет убран финансовый порог.

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