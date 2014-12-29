Полицейские изъяли у мужчины на востоке столицы 20 пакетиков со "спайсами"

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На востоке Москвы полицейские изъяли у мужчины 20 пакетиков с курительной смесью, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали возле одного из домов по Зеленому проспекту. У 43-летнего ранее судимого приезжего из Тульской области полицейские изъяли 20 пакетов, в которых, как показала экспертиза, находились запрещенные курительные смеси.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, либо хранение в целях сбыта наркотических средств при особо отягчающих обстоятельствах".

В отношении задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу.