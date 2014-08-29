Установлены личности торговцев БАДами, уличенных в обмане пенсионеров

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Столичные правоохранители установили личности двух торговцев БАДами, уличенных в обмане пенсионеров. Злоумышленники продавали "чудо-таблетки" жителям Западного округа Москвы, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

С 16 апреля по 27 августа в полицию поступило 12 заявлений о мошенничестве. Обманутые граждане жаловались, что неизвестные звонили им на городские телефоны и уверяли, что располагают средством для лечения всех болезней.

Цена на "супер-препараты" варьировалась от 12 до 100 тысяч рублей. После того, как пенсионеры соглашались купить эти таблетки, их сразу привозили на дом к покупателям. Однако позднее становилось ясно, что пожилым людям продавали обычные биологически активные добавки.

По данным фактам возбудили дело по статье "мошенничество".

В ходе расследования выяснилось, что к преступлениям причастны 37-летняя уроженка Тульской области и 39-летний москвич, которые были задержаны ранее за аналогичные действия. Ущерб от деятельности подозреваемых превысил 700 тысяч рублей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.