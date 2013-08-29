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29 августа 2013, 19:24

Происшествия

Москвич задержан за регистрацию в "резиновой квартире" 44 мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала жителя Зеленоградского округа по подозрению в организации нелегальной миграции.

Установлено, что подозреваемый зарегистрировал в своей квартире, расположенной в 12 микрорайоне Зеленограда, 44 выходцев из республик Средней Азии, СНГ и Северо-Кавказского федерального округа.

При этом зарегистрированные граждане в его квартире не проживали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ведется расследование.

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