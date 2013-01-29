В Подмосковье будут судить полицейских, пытавших задержанных

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В Московской области будут судить полицейских, обвиняемых в пытках. Замначальника отдела угрозыска "Раменское" и старшего инспектора ГИБДД Жуковского обвиняют "в превышении полномочий с применением насилия, с применением спецсредств, с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего".

По данным следствия, сотрудники полиции задержали трех человек и пытали их, в том числе электрическим током, пытаясь вырвать признание в убийстве.

Как выяснилось, оперативники получили информацию о безвестном исчезновении жителя Раменского района. При отработке версии о возможном его убийстве были задержаны коллеги пропавшего по работе - двое жителей Мордовии и один житель Брянской области, приехавшие в Подмосковье на заработки.

Полицейские решили "помочь" задержанным признаться в убийстве: на них "надевали противогаз, перекрывая доступ кислорода; прикурив папиросу, выдували папиросный дым в шланг противогаза, производя, таким образом, удушение; пытали электрическим током", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Под пытками житель Брянской области подписал заранее составленную сотрудниками явку с повинной в убийстве. На основании явки мужчина содержался под стражей в течение 11 месяцев, пока следствием не было установлено, что якобы убитый им гражданин жив – он просто покинул территорию Раменского района.

Хотя полицейские не считают себя виновными, уголовное дело в отношении них будет направлено в суд.