Более 1,5 кг замаскированного под чай "спайса" нашли в Москве у приезжего

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Столичные полицейские нашли у приезжего 1,5 килограмма "спайса", замаскированного под элитный чай, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

27 января правоохранители остановили для проверки документов уроженца ближнего зарубежья. При личном досмотре в рюкзаке у мужчины полицейские нашли пять брикетов с этикеткой от чая. Мужчина попытался убежать, но его поймали и доставили в отделение.

Как оказалось, вместо чая там была курительная смесь, наркотик предназначался для последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере", подозреваемый арестован.